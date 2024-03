Az önkormányzat gyorshírszolgálata tájékoztatása szerint nagycsütörtökön este egy különös rendőrségi akció történt Hódmezővásárhely belvárosában. A lakosok rendőrségi rajtaütésnek lehettek szemtanúi. Az akcióban az idén januárban Vásárhelyi Művészeti-díjjal kitüntetett Lányi Lala, a Kozmix frontembere is részt vett. A nagyszabású rendőrségi akció azonban csak a kamera kedvéért történt. A rendőrség és az önkormányzat megbízásából egy kábítószer-ellenes film készül, ennek jeleneteit forgatták csütörtökön. Az önkormányzat továbbra is várja a fiatalok pályaműveit is a drogprevenciós kisfilm-versenyben, aminek témája, hogy hogyan lehet nemet mondani a kábítószer használatra, hogyan lehet szertelenül, szerek nélkül bulizni. A beküldési határidő április 2.