Tízmillió forint, kétéves modellszerződés, címlapfotózás és egy hajápolási termékcsalád nagyköveti pozíciója – mindezt bezsebeli majd egy magyar lány a Next Top Modell Hungary műsor végén. A TV2-n vasárnap elindult műsorban több tucat lány kezdte meg a versenyzést, az adás végére azonban csupán 16-an maradtak, akik beköltözhettek a luxusvillába és szereplőivé váltak a különleges megmérettetésnek. Köztük van a sándorfalvi származású Czibolya Nikolett is.

Nikolett karrierje a Délmagyarország szépségversenyével, a Szépek Szépével kezdődött, amelyet 16 évesen megnyert. Egy évvel később Szeged szépének is megválasztották, indult a Miss Balaton versenyen is. Már 12 éve modellkedik: dolgozott Kínában, Indonéziában, Bangkokban, Milánóban, Párizsban és Barcelonában is.

Igazán azonban még nem teljesedett ki a szakmai pályafutásom. Ezért jelentkeztem a műsorba

– mesélte lapunknak.

Fotó: Trauninger Nikolett

A sándorfalvi lány tökéletes adottságaihoz mindössze egy centiméter hiányzik: ennyivel alacsonyabb, mint az a modellektől elvárt. Ettől függetlenül a szakmai zsűri – Tomán Szabina és Axente Vanessa modellek, illetve Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező – a válogatón gondolkodás nélkül bizalmat szavaztak neki. Amit jól is tettek, hiszen az első feladatban, amikor kényelmetlen platform cipőkben és hosszú ruhákban kellett levonulniuk a versenyzőknek a Néprajzi Múzeum lépcsős tetejéről, a 29 éves Nikolett a 4 legjobban teljesítő versenyző közé került.

A műsor előzeteséből kiderül, hogy rengeteg sírás és küzdelem övezi a jelöltek útját a magyar topmodellség felé. Nikolett elárulta: ez a világ valóban nagyon kemény, ő azonban ezt az évek folyamán megtanulta kezelni.

Van, aki valóban nem bírja, de annak nem való ez a szakma

– mondta. Hogy ő a jó bemutatkozás után hogyan áll helyt ebben a kemény versenyben, a következő hetekben kiderül.