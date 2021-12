Nem árt egyébként tudni, hogy pszichológiai kutatások bizonyítják: már a kirakatok nézegetése vagy az online ajánlatok böngészése is beindítja a dopamintermelést. Vagyis nem is kell feltétlenül megvásárolni a vágyott terméket, elég csak a boltban kerülgetni vagy mondjuk az online áruházban betenni a kosárba. Ha netán valaki ebben kételkedne, akár a Ne vásárolj semmit! napon ki is próbálhatja, hogy működik. Egy nap a hitelkártya vagy a pénztárca csapolása nélkül bárki számára vállalható, és még a környezetért is teszünk valami jót.