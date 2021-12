Kitért arra is, hogy hamarosan Magyarországon is elérhető lesz a robotsebészeti technológia a proszta­tarákműtéteknél is, ahogyan egyes ellátóhelyeken a robottechnológiát a sugárkezelésekben már ma is használják. A professzor az áttétes prosztatarákos férfiakat azzal biztatta, hogy ma már nemcsak hormonkezelésekkel fékezik meg a daganat előrehaladását, hanem olyan modern gyógyszerek is elérhetők, amelyekkel úgy növelhetik akár a többszörösére a korábban elérhetőnek gondolt túlélést, hogy közben az életminőség terén sem kell nehéz kompromisszumokat vállalniuk a betegeknek.