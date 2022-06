A fehérrel és különböző árnyalataival nem lehet melléfogni, más, élénk színek kevésbé szerencsés választásnak bizonyulnak a konyhában – főleg, ha sokféle színkombináció keveredik.Nem azt sugalljuk ezzel, hogy csak a monokróm megoldás a jó döntés. Játszhatunk a különféle, egymást jól kiegészítő, főleg pasztellárnyalatokkal, ám ritkán szerencsés, ha a nagyobb bútorok kapják a legélénkebb színt. Jó kiindulási alap a világos konyhabútor, amihez bátran próbálgathatjuk a színes kiegészítőinket.

Ha a hiba már megtörtént, akkor sincs nagy baj: amennyiben unjuk a választott színt a konyhaszekrényen, fessük le külön erre a célra kapható festékkel, vagy takarjuk be bútormatricával – e műveletekhez nem árt szakember segítségét kérni.

A burkolatmegújítás is lehet egyszerű és olcsó

A felső és az alsó konyhabútorok közötti részt a legtöbb konyhában csempe fedi. Ha meguntuk az évekkel korábban választott mintát, kevesen ugrunk neki teljes burkolatcserének – ilyenkor jó megoldás a különféle fali és csempematricák bevetése. Velük könnyen, olcsón és gyorsan átalakíthatjuk a falakat.

A Semleges árnyalat az aranyközép út

Persze ez sem tökéletes és végleges megoldás: könnyen előfordulhat, hogy a választott minta erősen elüt a konyha stílusától, ezért vásárlás előtt alaposan gondoljuk meg, valóban jó választás-e. További gond a matricákkal, hogy a folyamatos tisztítástól hamar kopnak.

A megoldás? Ahogyan a na­gyobb bútorok esetében, úgy itt is azt javasoljuk, kapjanak inkább semleges árnyalatot a falak, és ha felfrissítenénk a konyhánkat, tegyük azt a kiegészítők évszakonkénti cseréjével. Hogyha ragaszkodunk az erősen mintás csempéhez, azt csak egy keskenyebb sávban, ne a teljes falfelületen alkalmazzuk.

A funkció figyelmen kívül hagyása

A konyhában bizonyos műveleteket egymás után végzünk el: főzés közben például igencsak zavaró lehet, ha a pulttól messze esik a szemetes. A konyha berendezésekor gondoljuk vé­­gig, mit milyen sorrendben csinálunk, és ennek megfelelő sorrendben helyezzük el a bútorokat, tárgyakat. Funkcionálisan a legfontosabb elemek a mosogató, a főzőlap és a hűtő.

A nyitott polcok apróságoknak praktikusak

Első pillantásra tágasnak és esztétikusnak tűnhetnek a nyitott polcok, ám nem biztos, hogy hosszú távon jó ezt a megoldást választani. A kezdeti rendezettséget felválthatja az egyre gyűlő holmik összevisszasága, ráadásul így könnyebben megtapad az edényeken, poharakon, tá­nyérokon a por és a zsír. Sok esetben tehát szerencsésebb, ha rácsukhatjuk az ajtót az eszközökre. Rendezettebb hatást kelt a konyha akkor, hogyha csak az éppen használt tárgyak vannak szem előtt. Természetesen egy-két kisebb nyitott polcon jól mutatnak a dekorelemek, de érdemes az étkészletet, poharakat, edényeket, poharakat zárt szekrényben tartani. Áthidaló megoldás a vitrin, ami elrejt, de mutat is.

Az alacsony konyhaszekrények

Amennyiben lehetséges, a plafonig építsük be a felső konyhaszekrényt. Az alacsonyra tervezett szekrényektől a belmagasság is alacsonyabbnak tűnik, ráadásul a szekrény tetején könnyen megül a por (és a zsír), aminek takarítása igencsak időigényes – főleg, ha nyitott polcként használva mindenféle kisebb-nagyobb tárgyakat is tárolunk itt.