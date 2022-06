Az elmúlt hetekben megkezdődött a makói és a földeáki határban is a hagyma betakarítása – írta közösségi oldalán a Sipos gazdaként ismert népszerű agrárszakember, Sipos József.

Én nagyon szeretem a fokhagymát, sokat fogyasztok belőle, de érdekel a termesztéstechnológiája és a növényvédelme is. Családunk régóta termelte – tette hozzá.

Mint írta, személyesen is megtapasztalta, hogy milyen sok munkával, szakmai odafigyeléssel kell termelni. Azt is hangsúlyozta, orvosi vizsgálati adatok alapján bizonyított, hogy anti­oxidánsként erősíti az immunrendszert, csökkenti a mellkasi fertőzések kialakulását, véralvadásgátló és vérnyomáscsökkentő hatással is rendelkezik.

A Délmagyarország érdeklő­désére a tévéműsorokban is gyakran látható szakember azt mondta, szívügyének tekinti a hagymát, aminek a szeretetét, tiszteletét otthonról hozta magával.

Földeákon nőttem fel, a nagyszüleim, a szüleim is foglalkoztak vele, s természetesen én is, már gyermekkoromtól – vallotta meg. Úgy gondolja, a makói termőföldnek köszönhetően mind a fokhagyma, mind a vöröshagyma egyedi ízvilággal terem ezen a tájon.

A fokhagyma termesztése, mint lapunk időről időre beszámol róla, csökkenő tendenciát mutat. Még mindig Csongrád-­Csanád megyében foglalkoznak vele a legtöbben, de itt is egyre kisebb a termőterület. Sipos gazda úgy látja, ennek az az oka, hogy a piac elengedte a makói hagymát. A klíma változik, ezt azonban nem követi a nemesítés, ezért aztán a külföldi, spanyol és francia fajták kiszorítják a hazaiakat. Sok he­­lyütt megoldatlan az öntözés, ráadásul a felvásárlási árak nem követik a termelési költsé­gek növekedését.

Úgy látom, sajnos a ter­mesztési kedv további csökkenése várható. Ez baj, és azért is hívtam fel a figyelmet a makói fokhagymára, hogy ezen mindenki gondolkozzon el – hangsúlyozta.