Hatan dolgoznak A Hagymatikumban hat szaunamester dolgozik rotációban, egyrészt mert úszómesteri vagy csúszdaindító feladatot is ellátnak, másrészt mert szükséges a regenerálódás, hiszen egy-egy szeánsz megtartása nagyon komoly fizikai igénybevételt is jelent – mondta Papp Noémi, a fürdő divízióvezetője. A szaunafelöntések és a fürdő szaunaszolgáltatásai minden évszakban elérhetőek, a fő szezonja október és április között van, de arra törekszenek, hogy jótékony, preventív hatásukra felhívják a figyelmet a köztes időszakban is.