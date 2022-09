A körte Európában a történelem előtti idők óta ismert. Erről tanúskodnak az olaszországi és svájci ásatások során előkerült kőkorszaki és bronzkori aszalt gyümölcsmaradványok. Maga Homérosz is írt a gyümölcsről az Odüsszeiában, Julius Caesar pedig részt vett a termesztésében.

Habár a körte sok évszázada relatív ismert gyümölcs a kontinensünkön, a ma ismert fajták nemesítésére csak a 17. és 18. században került sor. A nemesítés a gyümölcs népszerűségét hozta; ma már nem csak nyári-őszi finomságként tekintünk rá, hanem az egészségünk védelmezőjeként is.

Egy friss, közepes méretű körte körülbelül 60 kalóriát tartalmaz. Ez relatív alacsony kalóriatartalmat jelent, ennek köszönhetően diétázók is bátran fogyaszthatják. A gyümölcs érésével a szerves savak és pektinek mennyisége csökken, a cukortartalom pedig nő. A körte gyümölcssavakat (almasavat, citromsavat), szénhidrátokat, illóolajokat, rostot és pektint tartalmaz. Jelentős mennyiségben található benne A-, B1-, B2-, B3- B6- és C-vitamin, illetve gazdag kálium- foszfor-, kalcium-, magnézium-, nátrium- és vasforrás.

A körtét régóta használják gyógyszerként különféle betegségek megelőzésére. A közhiedelemmel ellentétben nem nehéz megemészteni, érzékeny gyomrúak is fogyaszthatják, de alapos rágásra van szükség. Az érett körte segíti az emésztést, nagy mennyiségben akár hashajtó hatása is lehet. A cserszegény, savanykás fajták pedig épp hasmenés esetén hozhatnak megkönnyebbülést. A népi gyógyászatban a körtére fontos szerep hárult a húgyúti gyulladás, vesekő és prosztatagyulladás kezelésében. A forrázott körtét megfázás, láz és tartós köhögés ellen is alkalmazták.

A körte fogyasztása hatékonyabb működésre serkentheti agyunkat. A körtében nagy mennyiségben előforduló bór munkára fogja a szürke agysejteket, ennek köszönhetően javítja a koncentrációs képességeinket. Emellett a bór hozzájárul a szervezetből távozó kalcium mennyiségének csökkentéséhez, vagyis képes hozzájárulni a csontritkulás megelőzéséhez és a csontok egészségének megóvásához. Kiemelten ajánlott körtét fogyasztaniuk azoknak, akik nagyobb mértékben ki vannak téve a csontritkulás kockázatának; különösen a menopauzás időszakában lévő nők tartoznak ebbe a csoportba, illetve azok, akik szteroidot tartalmazó gyógyszereket kénytelenek szedni. Már heti három átlagos méretű körte elfogyasztása hozzájárul a csontritkulás kockázatának csökkentéséhez.

A körte nagyszerűen alkalmazható zöldségturmixok kiegészítő alapanyagként is; az érett gyümölcsök kellemes aromával látják el a nehezebben fogyasztható zöldségleveket. Érdemes megfontolni a körtelevek és pépek készítésének lehetőségét is. Erre a célra nagyszerűen alkalmasak a különböző gyümölcsprések.

A körte nem csupán élelmiszerként fogyasztva szolgálja az egészségünket. A kivonata különböző kozmetikai készítmények értékes összetevője. Főbb hatóanyagai között a fruktóz, glükóz és szorbit, a vitaminok (A, C és B csoport), a gyümölcssavak (almasav, citromsav), az antioxidáns tulajdonságú polifenolok és az ásványi anyagok említhetők. Használatának köszönhetően a fáradt és fénytelen bőr visszanyeri puhaságát és egészséges színét. A polifenolok és az A-, E- és C-vitamin komplex feszesíti a bőrt, illetve lassítja az öregedési folyamatait és védi az UV-sugarak káros hatásaitól. A pektineknek köszönhetően a körtekivonatokat dermatózisok, ekcéma és akné kezelésére használják.