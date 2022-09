Kiss Lizanna és Maja a közelmúltban az országos bajnokság döntőjében versenyeztek, Szilvásváradon. Maja gyermek kategóriában második helyezést ért el, ahogyan Lizanna is az ifjúsági kategóriában. Nagyszerűen lovagoltak a több napos megmérettetésen.

A dijugratoszakag.hu így számolt be a mórahalmi lányok szerepléséről: "A válogatott két tagja, a rendkívül rutinos Kiss Maja és az első helyen kvalifikált Bodnár Annabell között dőlt el a győzelem. Mindkét lovas profin lovagolt az összevetésben is, és hibapont nélkül teljesítették ötödik pályájukat is, így az időeredmény döntött közöttük. Végül Bodnár Annabell nyakába akaszthatták az aranyérmet, így a címvédő Kiss Maja most a dobogó második fokán ünnepelhetett."

"A Füzér Gábor által felkészített Kiss Lizanna 4,86 hibapontot hozott a döntőbe, és két szép hibátlan pálya után meg is őrizte ezt az eredményt. De hátra volt még Ferencz Dalma Mercédesz, aki 1,59 százados eredménnyel még egy verőhibát is megengedhetett volna magának, de fantasztikus képességű lova, Corrada most is a maximumot nyújtotta. Ezzel Búza Krisztián tanítványa megérdemelten vehette át az aranyérmet. Így Kiss Lizanna léphetett fel a dobogó második fokára testvéréhez hasonlóan."

Fotó: Sándor Judit



Egy következő versenyen, Szlovákiában, a somorjai Hippodrom arénában rendezett Nemzetek Díja verseny ifjúsági kategóriájában hat ország állt a starthoz. A Szotyori Nagy Kristóf által vezetett magyar csapat az első forduló után holtversenyben az élen várta a mindent eldöntő második kört, ahol végül összesítve tizenkét hibaponttal a második helyen végeztek. A csapat legjobbja a mórahalmi Kiss Lizanna volt, aki ezúttal dupla hibátlant lovagolt.

A lányokkal mórahalmi otthonukban értékeltük röviden az eredményeket. Maja azt mondta, meg volt elégedve a második hellyel. – Ez nagy eredmény a lovamra nézve, büszke vagyok rá, de azért remélem, jövőre még jobban sikerül. De nincs okom panaszra – foglalta össze nővére, Lizanna.