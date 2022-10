Bár a gabonasikló nem mérgeskígyó, a gazdája nem vette elő a terráriumából. Helyette jó pár nyuszi várta a simogatást türelmesen.

Ő itt Hógolyó, ő meg Szöszi

– mutatta be hófehér nyusziját és jókedvű kismadarát Zay Zétény.

Én gondozom őket, meg a tyúkjaimat is. Iskola után szoktam megetetni, megitatni őket

– tette hozzá az iskolás.

Az állatok világnapja nem csak a felvonultatott kedvenc-kavalkád miatt volt érdekes a Piroskavárosi iskolában. A különleges naphoz évről évre egy jótékonysági akció is kapcsolódik, idén is az Új esély állatotthon részére gyűjtöttek eledelt. Tavaly is egy hatalmas kupac táp gyűlt össze, idén azonban erre még rátettek egy lapáttal: legalább kétszáz kilónyi száraz- és nedves tápot, konzervet, jutalomfalatokat és kutyaszalámit gyűjtöttek össze az állatbarát gyerekek és szülők. Az adományt még a héten a kisállateledel gyártó Mars Magyarország dolgozói is kiegészítik, az Új esély állatotthonhoz pedig várhatóan a hét vége felé kerül el a sok finom falat.