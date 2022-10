Fordulékonyságáról híres

A gokart négykerekű, különösen alacsony súlypontú, kisméretű versenyautó. A gokartozás Magyarországon is népszerű, mindenki által hozzáférhető technikai sport. Míg a bérgokartok általában 90–270 köbcentiméteres, négyütemű, egyhengeres és kétszelepes motorokkal vagy villanymotorral felszereltek, addig a versenygokartoknál használnak kétütemű motorokat is. A bérgokartok teljesítménye elmarad a versenygokartokéhoz képest, erejük 5,5–13 lóerőig terjed. A versenygépek között létezik úgynevezett fixes (azaz nyomatékváltó nélküli) és váltós is. A fixes versenygokartok teljesítménye 13–35 lóerő közé esik, de a váltósok meg­haladhatják a 45 lóerőt is. A jármű fordulékonyságáról híres.