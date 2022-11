Francia napokkal és újborünneppel nyílik meg jövő hét csütörtökön a Michelin-tányér elismerést kapott Katkó Krisztina új étterme. A Le Lapin Bleu négynapos jótékonysági rendezvényén a vendégek a Rotary Gift of Life programját támogatják, a bevétel egyharmadát ugyanis ez a program kapja meg. Radnóti-Márton Beatrix, a programot koordináló RC Szeged Dóm soros elnöke elmondta, céljuk az, hogy a bevételből egy újabb szívműtétet tudjanak finanszírozni egy határon túli kisgyermek számára. Ennek érdekében november 17. és 20. között 4 napos gourmet utazásra invitálják a csúcsgasztronómiát kedvelőket.

– Lesz kis és nagy reggeli, autentikus francia bisztró ebéd és 7 tételes, gyertyafényes degusztációs vacsora is, így mindenki kiválaszthatja a pénztárcájához leginkább illő étkezést, illetve jótékonykodást, és azok is meg tudják kóstolni a séf ételeit, akik mondjuk nem tehetik meg, hogy beüljenek egy exkluzív vacsorára. De szervezünk francia újbor kóstolót is a Bortársaság szegedi üzletében – fogalmazott. Az esemény megnyitója egybeesik majd a francia újbor ünnepével: ugyanabban a percben nyitják ki itt is az első palackot, mint amikor az Eiffel-toronynál.

Az eseményen való részvételhez előzetes foglalás szükséges, melyet a lapinbleu.hu oldalon lehet megtenni.