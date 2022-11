Letoha Tamás kutatóorvos, a szegedi Pharmacoidea vezetője volt szerdán este az Életmódváltásért a Dél-Alföldön Egyesület vendége. Varga Márta az egyetemi évekről, az életpályáról, a sportmúltról és a koronavírusról kérdezte a szakembert, akinek bejegyzéseit tízezrek követik a közösségi médiában. Nem véletlen, hiszen lételeme a kritikai gondolkodás, a tudomány tisztelete és a humor.

– Az sarkalt arra, hogy megosszam a véleményemet, a valóságot a közösségi oldalon, hogy olyan információk kezdtek terjedni az interneten, hogy a koronavírus nem létezik, majd arról írtak, hogy a vírus ellen csak az segít, ha bezárkózunk és majd egyszer érkezik a vakcina. Úgy tűnt, mintha megállt volna a tudomány, pedig nem, a tudomány tette a dolgát, vírusellenes szereket fejlesztettek, új klinikai protokollokat dolgoztak ki. A vírus megjelenése sosem látott fejlesztéseket hozott az orvostudományban – mondta a Szegedi Tudományegyetem egykori hallgatója.

Letoha Tamás és kutatótársai is keresték a koronavírus ellenszerét, sikerült is kimutatniuk, hogy heparinnal lehet gátolni a vírust, az eredményt be is küldték a világ legnagyobb tudományos lapjába, ahonnan az elfogadás helyett folyamatos módosítási kérelmeket kaptak. Megjegyezte, ez még inkább arra ösztönözte, hogy az embereket tájékoztassa a közösségi oldalon keresztül a vírussal kapcsolatos valóságról.

– Nem értettem, hogy miért nem lehetett felhívni a figyelmet arra, hogy a heparin segít a koronavírus ellen, miközben ezt a szert alkalmazzák általában a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél a vérrögképződés ellen. Voltak azonban olyan Covid-osztályok, ahol alkalmazni kezdték a heparint, ilyen volt a szegedi is a nővérem, Letoha Annamária vezetésével, éppen ezért itt nagy arányban meg tudták gyógyítani a fertőzötteket – mutatott rá.

A kutatóorvos úgy véli, a koronavírus-járvány nemcsak a vírusról szólt, hanem a bennünk lévő félelmekről is, ezen azonban nem vagyunk túl, hiszen most itt a háború, a félelem pedig fokozódik.

A beszélgetésen szóba kerültek a fiatalok is, akik figyelmét arra hívta fel Letoha, hogy az egészségük megóvása érdekében kerüljék a dohányzást, a drogokat, a mértéktelen alkoholfogyasztást, helyette inkább mozogjanak és étkezzenek egészségesen.