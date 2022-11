– A művészeti iskolában annak idején, az alapításkor több volt a tanszak, mint most, nem volt még letisztult a profil, akadt a kínálatban fotó és számítógépes grafika is, most van grafika, néptánc – legény és gyerek –, ütős- és fúvószene, az id. Vándor Rudolf Fúvószenekarnak mi neveljük az utánpótlást, de szinte minden hangszeren oktatunk. Nagy öröm, hogy a már felnőtt egykori tanítványok is visszajárnak hozzánk – sorolta Árpád. Fontosnak tartja, hogy a szakok között van átjárás: aki zenei képzésre jelentkezett, részt vehet grafikai és néptáncfoglalkozásokon is.

Az iskolának és a képzőművész körnek vannak határon túli kapcsolatai is, például erdélyi, a szentegyházi, valamint 2000-ben tartották ez első alkotótábort, az idei – a koronavírus-járvány okozta kihagyás miatt – a tizenkilencedik volt a sorban.

Kerámiákat, használati tárgyakat, tejeskannákat is gyűjt az alkotó.

Fotós: Imre Péter

Négy könyv

Az írást is kipróbálta, mert kiderült, ahhoz is van affinitása. Az első könyve, a novellafüzér Gencsháti fogócskafa 2012-ben jelent meg, gyermekkorának egy szakaszát, az egykori Návay-birtokból alakult majort és az ottani életet mutatja be, édesapja agronómusként, édesanyja a tejházban dolgozott. Azt követte a Szeri-trilógia, a regények IV. (Kun) László idejében játszódnak, most pedig formálódik az újabb novelláskötet. – A fele már megvan, a II. világháborút követő évekbe viszi el az olvasót, és főként apai nagyapámról szól – árulta el.

Kirándulás

A beszélgetést a Balástya közeli tanyavilágban, egy kunhalmon épült – Árpád Gajgonya-halomnak nevezi – alkotótáboroknak is helyet adó 150 éves házban és portáján zártuk. Minden helyiség múzeum: rengeteg festménnyel, kollázzsal, a már említett tejeskantákkal és kimérőkkel, egyéb népi tárgyakkal a falakon és hálószobákkal.

– Az ágyakat is én ácsoltam, mindent megcsinálok, amit csak tudok – közölte. Szobáról szobára sétálva elmondta, legalább 3 ezer képet festett, közel 800 az akvarell. – Azt hiszem, nyilvánvaló, szeretem a kéket – mutatott körbe. – Családi vonásként nagyon közel áll hozzám a természet és itt maradéktalanul élvezhetem. Vannak mókusaim, a lehullott diót összeszedem és mindig ott hagyok nekik a kerti asztalon nyolcat-tízet – mondta. – Na, most már mehetünk – szólt, és távoztunk sajnos a béke szigetéről, a nyugalom kunhalmáról.