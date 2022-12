Lapunkban folyamatosan nyomon követjük a sérült tiszaszi­geti kisfiú, a 3 és fél éves Ben­de sorsát, aki súlyos fejlődési rendellenességei ellenére mos­­tanra szinte hihetetlen dolgok­­ra képes. Bár nyitott gerinccel született, megtanult járni, és már nemcsak járókerettel, de két bottal is egyre ügyesebben közlekedik önállóan.

– A csípőficama miatt két és fél éve előbb az egyik, majd fél évvel később a másik oldalra is beültettek neki egy-egy implantátumot a csontokba, hogy a folyamatos terhelés ne okozzon torzulásokat. Ezeket távolították el múlt hét szerdán a Semmelweis-kórházban – mondta Bende édesanyja, Várkonyi Beáta. Hozzátette, az operáló doktor Bende legrégebbi orvosa.

– Ő az elejétől kezdve hitt benne, és kijelentette: mindent megtesz érte. Ezt a törődést pe­­dig érezzük is – fogalmazott.

Beáta a műtét előtt rengeteg olyan mesét olvasott Bendének, amelyek kórházi történeteket írtak le, így a kisfiú minden félelmét sikerült eloszlatni.

Múlt héten egy komoly műtéten esett át Bende, csípőjéből eltávolították az implantátumokat. Fotó: DM

– Bár a műtőbe már nem kí­sérhettem be, mosolyogva vett búcsút tőlem, és azt mesélték, amíg el nem aludt, kíváncsian nézelődött és kérdezősködött. Ez számomra is nagy erőt adott – idézte fel a múlt heti eseményeket az édesanya. A több mint egyórás beavatkozás sikeres volt, másnap haza is jöhettek.

– Igazából 3-4 napig pihennie kellett volna a beavatkozás után, de már akkor tudtam, hogy ez nem valósul meg, ami­­kor mondták – mosolygott Beáta. Bár Bende mindkét lábán nagy vágások vannak, már másnap lábra szeretett volna állni.

– Hihetetlen ereje van, en­­nek köszönheti, hogy ilyen szépen fejlődik – büszkélkedett az édesanya.

Bár a kisfiú folyamatosan jár fejlesztésekre, és másfél hét múlva már folytathatnák a tornákat, szülei úgy döntöttek, most megérdemel egy kis pihenőt. És nemcsak azért, mert most már a Mikulást és a karácsonyt várják, hanem mert ismét vár rá egy nagy orvosi ka­land is.

– A térdéről kell MRI-felvételt készíteni, hogy kiderüljön, azt meg kell-e operálni. Ez nagy kihívás lesz, mert ilyen korú gyerekeket nem szoktak altatás nélkül vizsgálni. Mi azonban megpróbáljuk, így most azt gya­­koroljuk, hogy a hangos és szűk gépben hogyan tud majd mozdulatlanul feküdni ez az örökmozgó gyerek negyedórán keresztül – beszélt az előttük álló feladatokról az édesanya.