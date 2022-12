Mindenkit faképnél hagy Mayerné Zsíros Gabriella, mégsem haragszik rá meg senki. Erre igen egyszerű a magyarázat, a szólást ugyanis most szó szerint kell értelmezni: a fiatal felgyői édesanya keze alól szebbnél szebb, fára festett képek kerülnek ki.

– Mindig is „művészlélek” voltam, festettem, zenéltem, de a tánc mindent háttérbe szorított – mesélte Mayerné Zsíros Gabriella. A felgyői hölgy évekig versenytáncolt, majd tanította is, később pedig fit kid-csoportoknak készített koreográfiákat. A fakorongokat néhány hónapja vette elő először. – Maradt itthon pár faszelet és egyszer csak úgy jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha erre festenék. Maximalista vagyok, úgyhogy nem álltam meg egy egyszerű hóember figuránál, igyekeztem minél alaposabban kidolgozni. Párat bevittem az óvodánkba, aztán pedig az adventi gyertyagyújtások mellé szervezett vásárban is megmutattam az alkotásaimat. Húsz-egynéhány képpel mentem ki próbaképpen, de alaposan „kifosztottak”, főleg a tájképeim voltak kapósak – mesélte Mayerné Gabriella.

Fotó: Majzik Attila

Mint elmondta, két gyerek mellett nem könnyű megtalálni az alkalmat alkotni, így kicsit „zsonglőrködnie” kell, hogy mindenre jusson ideje. A faszeletekre akrillal dolgozik: a festék villámgyorsan megszárad, vékonyan kell a fára festeni. Egy részletesebb kép akár három óráig is készülhet, de van, amelyikkel gyorsabban is elkészül.

– Egyfajta varázsa van annak, hogy fára dolgozom. Az anyag göcsörtjeit, repedéseit igyekszem felhasználni, hogy passzoljon a kép hangulatához. A mérete ugyan szab korlátokat, nem lehet mindent ráfesteni. Nincs kedvenc témám, tájképeket ugyanúgy szeretek festeni, mint figurákat. Számomra a festés „lélekgyógyászat”: teljesen kikapcsol, amikor a képeken dolgozom, szinte megszűnik számomra a külvilág – mondta el Mayerné Zsíros Gabriella.