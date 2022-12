Hasonlóan látványos volt Németh Péter traktorja. Ő egy 3 négyzetméteres fényhálóval és 25 méternyi fényfüzérrel díszítette fel a járművet, amelynek kerekeire még külön elemes égősorokat szerelt. Sőt, a kertben álló fényszarvast is felhasználták, az egyfajta orrdíszként funkcionált. Csillogását azonban némiképp beárnyékolta a cukiságfaktor, kisfia kistraktorja is kapott ugyanis karácsonyi fényeket, amely a nagy jármű előtt állt. – A mosás és a díszítés az egész délelőttünket elvitte, de megérte. Jó érzés, hogy mi is hozzájárulhatunk a karácsonyi hangulat megteremtéséhez – fogalmazott.

Rappai Péter nem mezőgazdasági, hanem építőipari géppel érkezett, méghozzá egy teleszkópos rakodógéppel. A felesége segített a dekoráció elkészítésében, amit gyermekeik várták legjobban. – Jó lenne, ha mindig így nézne ki – mondta a 4 éves Peti.

Sziráki Krisztián polgármestertől megtudtuk, tavaly a koronavírus miatt szervezték meg az első fénytraktoros felvonulást, hogy közösségi rendezvény híján így vigyenek adventi élményt a helyi lakosoknak. Idén majdnem háromszor annyi felvonuló volt, mint tavaly, vagyis úgy tűnik, a program nem csak a nézőknek, de a résztvevőknek is igazi élményt jelent.