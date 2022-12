„Szia! Olaf vagyok, és szeretem, ha megölelnek” – többek között ez az a mondat, amely legtöbbünknek rögtön eszébe jut, ha meglátjuk a Jégvarázs című animációs film legpoénosabb alakját, Olafot. Személyes kedvencem a filmből a hóember, érdemes volt megalkotni, hiszen melegséget és humort csempész a filmbe, Josh Gad pedig remekül alakítja a figurát. Én bárhol megpillantom, és eszembe jut néhány vicces mondata, egyből jobb kedvre derülök, így volt ez minap a Deszki Faluház és Könyvtárban is. Az ott dolgozók nemcsak kandallót raktak könyvből, hanem Olafot is megépítették a fehér színű kötetekből. Ezek leginkább olyan írások, amelyeket senki sem kölcsönöz ki vagy olvas el, főként régebbi kötetekből épült meg a hóember.

Olaf minden olvasó arcára mosolyt csal Deszken. Fotó: Kiss Anna



Egyébként ez a film is olyanná kezd válni, mint a Reszkessetek, betörők!, lassan nem telik el úgy a karácsony, vagy a két ünnep közötti időszak, hogy valamelyik kereskedelmi csatorna ne vetítené le. De nekem Kevin és a testvérekről szóló varázslatos film sincs ellenemre, utóbbiban ráadásul olyan tanulságos mondatok is elhangoznak, mint hogy az igaz szeretet megolvasztja a dermedt szíveket. De így karácsonytájt Olaf mondatát is érdemes megfogadnunk: az italom hűs, a szívem meg forr, legyen ez ugyanígy mindenkor.