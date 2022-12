Már többször fárasztottam az olvasókat azzal, hogy szeretek sétálni, utam Szegeden kívül hol Kistelekre, hol Balástyára visz, de többször elvetődtem már a Szegedhez tartozó Kiskundorozsmára is. Főleg nyáron, a csavaros, gépi retro fagyi miatt. Olykor ősszel, sőt télvíz idején is járok arra valamelyik busszal, és mászkálok, nézelődök. Legutóbb azt vettem észre, hogy a Gyűrűk Urához hasonlóan, Dorozsmán is van két torony, de nem regénybeli helyszínként, a valóságban, a települési központban.

A dorozsmai két torony. Épületeik, a templom és a rendelő jelentős szerepet játszik a helyiek életében. Fotó: Imre Péter

A 200 éve épült Keresztelő Szent János katolikus templom és az orvosi rendelő tornya közel – 200 méternél nem lehet több – van egymáshoz, a fényképen pedig szomszédok lesznek. Igaz, így a templomi látszik kisebbnek, holott jelentősen magasabb társánál. Viszont mindkettő, pontosabban az épületeik, jelentős szerepet játszanak az emberek, az ottaniak életében. Isten házában a lelkek találnak menedékre, gyógyulnak, a rendelőben a test nyavalyáit orvosolják. Biztosan akadnak többen, akik mindkét helyet rendszeresen látogatják – akár megelőzési céllal is. Így valósulhat meg az ép testben ép lélek. Vagy a teljes latin mondás eredeti jelentése szerint, „azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. Ámen”.