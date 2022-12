Bene Ildikó, a Deszki Faluház vezetője lapunknak elmondta, két munkatársa javasolta, hogy építsenek kandallót azokból a kötetekből, amelyeket soha senki nem kölcsönzött ki és nem is olvasott el, ilyen formában viszont hasznát tudják venni.

Mint megtudtuk, egyfajta üzenetet is hordoz az egyedi kandalló, hiszen a faluházat és az ott működő könyvtárat is utolérte a „rezsidémon”, 18 fokot tartanak az épületben, tehát szükségük lenne a melegre. A könyvtár új dísze az olvasók tetszését is elnyerte.

Bene Ildikó éppen "begyújt" a könyvkandallóba. Fotó: Karnok Csaba

Egyébként az intézmény nemcsak különleges dekorációval készült az ünnepi időszakra, hanem cipősdobozos akciót is hirdetett, amellyel a rászoruló deszki gyerekek karácsonyát szeretnék boldogabbá tenni. Ez már hagyomány a községben. Idén is cipősdobozban várják a felajánlott ajándékokat, amelyek lehetnek írószerek, tisztálkodási szerek, tartós élelmiszerek, édességek, valamint jó állapotú, lehetőleg új könyvek, kifestők és játékok. Ezeket december 14-ig lehet leadni a faluházban díszcsomagolás nélkül.

Továbbá minden hétvégén adventi gyertyagyújtást is tartanak, most vasárnap a Tiszavirág Néptáncegyesület előadása, valamint a nevelési és oktatási intézmények karácsonyi műsora emeli majd az esemény fényét.