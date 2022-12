Az élelmiszer-adományozás az egyik legkézenfekvőbb és legjobb megoldás, azonban ennek is megvannak a szabályai. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programja összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy az adományozott élelmiszer igazi segítség legyen, ne pedig kockázati forrás.

A legalapvetőbb szabály, hogy csak olyan élelmiszert adományozzunk, amelyet mi magunk is szívesen elfogyasztanánk. Ezek a legális kereskedelemben vásárolt, a gyártói ajánlásoknak megfelelően tárolt, magyar nyelvű felirattal ellátott, eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolású élelmiszerek. Ajánlott inkább tartós, vagyis minőségmegőrzési idővel jelölt élelmiszereket adományozni. Legideálisabb termékek: liszt, cukor, rizs, étolaj, száraz tészta, konzervek, száraz hüvelyesek, tartós tej, csokoládé, édes és sós tartós sütemények. A romlékony élelmiszerek a lejárat után egészségügyi ártalmat okozhatnak. Kiemelten fontos tehát, hogy az ilyen termékeket különösen körültekintően kezeljük.

A minőségmegőrzési idő szerepel az olyan tartós termékeken is, mint a konzerv, száraztészta, csokoládé, de azok még a lejárat után is biztonságosan fogyaszthatók. Részben az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem jegyében adományozhatók a lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszerek. Az ilyen bontatlan, sértetlen csomagolásban, a gyártó ajánlásának megfelelően tárolt lejárt termékek akár még hetekkel, hónapokkal a lejárati idő után is elfogyaszthatók. A Maradék nélkül program szakértői által összeállították „lejárati útmutató”-t, amely segít eligazodni.

Saját készítésű ételeknél fokozottan ügyeljünk a személyi higiéniára, az eszközök és a konyha tisztaságára, hiszen a rászorulók között lehetnek betegségekkel küzdő személyek, gyerekek, idősek és terhes nők, akiknek az immunrendszere gyengébb. Fontos, hogy az adomány igazi segítség és öröm legyen számukra, ne pedig kockázati forrás. Célszerű egy cédulán feltüntetni a készítés idejét, valamint a felhasznált alapanyagokat, de legalábbis az allergiát okozó összetevőket. Különösen igaz ez, ha az ételt nem közvetlenül a fogyasztónak adjuk át, így nincs lehetőségünk szóban tájékoztatni.