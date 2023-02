Szorgalmasan ápolják, locsolják növényeiket a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola 1. b osztályos diákjai, akikkel legutóbb az iskola pályaorientációs napján találkoztunk október végén. Azóta a kis elsősök és a növényeik is sokat nőttek. Hétfő reggel az első órán nem voltak annyira lelkesek, mint amikor a növényeket ültettük, de azért a kedvünkért előkerültek a kulacsok, amikből megöntözték a zöldikéjüket.

– Nekem tea van a kulacsomban

– mondta az egyik elsős, de osztályfőnöke, Nyári Vivien a segítségére sietett.

Az őszi pályaorientációs napon Murányi Gabriella igazgató-helyettes a kertészkedéssel ismertette meg a kisdiákokat, amit én is kipróbáltam. Nem is olyan régen még Juhász Zsomborral lapátoltuk a virágföldet a cserépbe, hogy aztán egy hajtás csüngő csokrosindát, hétköznapi nevén zöldikét ültessünk bele. Az én virágom a szerkesztőségben az asztalomon látható és néha az elsősökhöz hasonlóan én is elfeledkezem a locsolásáról. A "mikor szoktátok locsolni a növényeiteket?" kérdésre az osztályfőnök válaszolt: amikor Vivi néni szól. A zöldikéket a folyosói ablakok mellé költöztették és a májusi anyák napjáig gondozzák, amikor az édesanyák kapják meg a növényeket.

Az iskola mindhárom első osztálya ültetett növényt ősszel. A hosszú téli szünet előtt két osztály hazavitte, az 1. b osztályosoké az iskolában maradt. A szünet ideje alatt a takarító nénik viselték gondját a növényeknek. Az enyémet pedig Timár Kriszta vagy Kiss Anna szokta meglocsolni, ha nekem kimegy a fejemből. Igazi csapatmunka ez a növényápolás.