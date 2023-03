Hatalmas érdeklődés övezte Szeged legújabb kávézójának nyitását. Valószínűleg kevés vendéglátóhely mondhatja el magáról, hogy több napra előre telt házassá vált már azelőtt, hogy az első vendégek beléphettek volna, a Három Seprűvel azonban pontosan ez esett meg. Persze nem véletlen a siker, hiszen varázsló tematikával hozták létre, ami a Harry Potter több mint 20 éve tartó töretlen menetelésének köszönhetően gyakorlatilag tuti recept volt.

Talán pont a felfokozott várakozás okozta a legnagyobb fejtörést a tulajdonosnak, hiszen ahogy meghirdette a közösségi médiában a nyitási időpontot, özönleni kezdek az asztalfoglalások. Az építkezések, felújítások azonban tudvalevőleg mindig csúsznak, néhány napja már látszott, hogy nem lesz minden tökéletesen készen. A bejelentkezett vendégeknek azonban mégsem lehet azt mondani, hogy ne jöjjenek, így még fél órával nyitás előtt is szereltek, pakoltak a dolgozók.

Fotó: Gémes Sándor

A képek még nem kerültek fel a falra és lesz egy nagy varázspálca gyűjtemény is kiállítva, de egyelőre az sem érkezett meg. Néhány bájital-alapanyagunk pedig elakadt a határon

– mesélte a kisebb hiányosságokról Varga Zoltán. Az élmény azonban ezek nélkül is teljes lehet. Az apró kávézóban alkoholmentes koktélokat, turmixokat, teákat, kávékat és forró csokikat lehet inni. Ezek különlegességét az adja, hogy fiolákban, üstökben szolgálják fel és mindegyikbe ehető csillámot kevernek. De természetesen van vajsör is, néhány sütemény és meleg étel is szerepel a kínálatban. Mindezt pedig egy különleges miliőben lehet elfogyasztani, ahol a felhőpamacsos plafon alatt gyertyák lebegnek.

Fotó: Gémes Sándor

Hogy az apró, Mars téri kávézóban felszolgált örök élet vagy igazság szérum mennyire hatékony, azt egyelőre nem tudni, de ki lehet próbálni. Egy jótanácsot azonban nem árt megfogadni: aki repülő autóval érkezik, legalább 5 méter magasban álljon meg, hogy a buszok kényelmesen közlekedhessenek.