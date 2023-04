A Tihanyi harangszó kísérletező kedvű és kíváncsi hódmezővásárhelyi mestercukrásza, Benczur Sándor mindig vágyott a szakmai sikerre. Mint lapunknak mondta: sokra tartja kollégái véleményét, már csak ezért is különösen értékes, hogy júniusban a Magyarország Cukormentes Tortája döntőjében versenyezhet. Ráadásul igen elismert – köztük két szegedi és egy makói – cukrászokkal. Mint megírtuk, a döntőbe bekerült hat torta közül négy Csongrád-Csanád vármegyében készült.

Az előzsűrizésen a tortákat összetett szempontrendszer alapján, anonim értékelték: az íz, a küllem, valamint a szénhidrát- és kalóriaérték a legfontosabb. Benczur Sándor szerint sokkal nehezebb volt a feladatuk így, hogy csakis a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött listából választhattak hozzávalót. A süteményeket maltitollal édesítették. – Hiába cukormentes a felhasznált tejcsokoládé például, ha annak szénhidráttartalma megegyező a normál változatéval. Erre és sok egyéb szempontra is külön figyelni kellett – magyarázta a hódmezővásárhelyi Marcipán Cukrászda mestercukrásza. Tudja jól, hogy a levendula megosztó íz, maga is gyakran találkozik azzal a kritikával, hogy a vásárlók a dohos illatra asszociálnak. Ráadásul a harmonikus ízhez nagyon pontosan kell eltalálni a levendula arányát.

– Többnyire hosszas tervezgetés nélkül, ötletszerűen, bevillanó gondolatok alapján dolgozom, hajt a kíváncsiság, a kísérletezés vágya. A levendulás-tejcsokoládés-áfonyás ízű torta viszont már régóta foglalkoztat. És most jött el a pillanat – mondta Benczur Sándor. Hozzátette: ritkán elégedett, de most úgy érezte, minden rendben, a torta valamennyi alkotórésze úgy sikerült, ahogy elképzelte. A csatát szerinte nem a tüzérség, hanem a tapasztalat nyeri. Sokat tanult az eddigi versenyeken, 13 év alatt most készen áll arra, hogy ennyire összetett, több fordulós versenyen, komoly feltételekkel megmérettesse magát. Azt pedig külön hangsúlyozta, mennyire fontosnak érzi, hogy élményt adjon az érzékeny, betegség miatt diétázóknak. A törődés szerinte szakmája lényeges alkotóeleme.

A döntőbe jutott cukrászok közül a szegedi Gyuris Lászlót már bemutattuk.

Az pedig csak augusztusban derül ki, hogy a döntőbe jutott torták közül melyik lesz idén Magyarország Cukormentes Tortája.