Kiválasztotta a zsűri az Év cukormentes tortája döntőseit. Mint megírtuk, vármegyénk tarolt a versenyen: a hat édességből négyet ide valósi szakemberek készítettek. Két szegedi, egy makói és egy vásárhelyi cukrász is a legjobbak közé került alkotásával, mi pedig a következő napokban bemutatjuk, ki milyen édességet álmodott meg, melyet cukorbetegek is fogyaszthatnak.

Gyuris László, a Virág és az A Cappella Cukrászdák mestercukrásza tavaly és 2019-ben megnyerte ezt a versenyt, így idén triplázásra készül. De nem könnyítette meg a saját dolgát, hiszen ezúttal csokoládétortával indult a megmérettetésen.

A csoki a legrégebbi cukrászati alapanyag, de köztudott, hogy nagyon fontos hozzávaló a cukor. Éppen ezért nagy kihívás, hogy azt úgy helyettesítsük, hogy finom legyen a végeredmény

– magyarázta.

A Csoko-Love nevű tortában tej-, fehér- és étcsoki is található. A tetején lévő párizsi krémbe kardamom került, a csokoládé habot pedig mascarpone helyett tejföl lazítja. Mindkettő különleges ízélményt ad. A ropogós elemben vékony réteg kakaóbab töret található, a tortát pedig egy réteg körte chutney színesíti. A felvert, azaz a piskóta is rendkívül egyedi: a mandula mellett csicseriborsó is van benne.

Életemben nem csináltam olyan tortát, amiben ennyi poén van

– mesélte Gyuris László, aki elárulta: fél éve készül már erre a versenyre, és még nincs is készen a torta.

A zsűri már tett egyszer észrevételeket, hogy miket javítanának a döntős tortákon, jövő héten, a második fordulóban pedig a módosított édességeket is véleményezik majd. Teljesen új termékkel természetesen már nem lehet előállni, de az elképzeléseket még lehet alakítani a végleges zsűrizésig. Én pedig pont ezt teszem: folyamatosan próbálgatom, mitől lehetne még jobb

– beszélt arról a háttérmunkáról, melynek végeredményét augusztusban, a nemzeti ünnepünkön ismerheti meg a nagyközönség. A győztes tortát ugyanis attól a naptól lehet majd árusítani. Gyuris László alkotása azonban helyezéstől függetlenül kapható lesz majd a nyár végétől.