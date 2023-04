– Az első lépés a komposztáláshoz, hogy ki kell választanunk a megfelelő helyet. Fontos, hogy félárnyékos és sík területet válasszunk. Szükségünk van egy komposztládára ami lehet fa, fonott, műanyag és fémhálós. Lényeges szempont még, hogy jól szellőztethető, szétszedhető legyen – írják bejegyzésükben a vásárhelyi Klímanócskák.

Összeírták, hogy milyen alapvető eszközökre van szükségünk a komposztáláshoz, és azt is, hogy mire kell figyelni, hiszen a megfelelő tápanyag-, víz- és oxigén-ellátottság elengedhetetlen.

– A komposztálót néha gondozni is kell. A barna és zöld növényszármazékokat egymásra rétegezzük, így a száraz rész elegendő nedvességhez jut a lédús zöldből. A barna rész adja a vázat, biztosítja a jó szellőzést. A rétegek közé teríthetünk vékony földréteget, amely nem csak azért előnyös, mert elfedi a kellemetlen szagokat, de mindig vannak benne lebontó szervezetek, amelyek meggyorsítják a feldolgozást. A rétegezést célszerű száraz réteggel kezdeni – olvasható posztjukban.

A friss komposzt nagyjából három hónap alatt keletkezik, de érdemes figyelembe venni, hogy bizony 12 hónapot is várni kell ahhoz, hogy érett komposztot kapjunk. További részleteket és egyéb hasznos tippeket Facebook-oldalukon találhatunk.

A vásárhelyi Klímanócska programról és sikereikről a Délmagyarország is többször írt, hiszen az elmúlt években sorra nyertek hazai és nemzetközi díjakat. A tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Héten is bizonyítottak, szép sikert értek el. Ennek apropóján a folyamatos szakmai munkájukat ismerte el Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára. Mint azt a Klímanócska program alapítója, Bozókiné Szabó Ildikó klímareferens, óvodapedagógus akkor a Délmagyarországnak elmondta: szívhez szóló az elismerés, hiszen több év szakmai munkáját, az óvoda dolgozóit, a gyerekeket és a szülőket is kitüntették.