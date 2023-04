Zólyomi Zsolt 1999 óta dolgozik és alkot parfümőrként. A parfümkészítés mesterségét Versailles-ban tanulta, nemzetközi megbízásoknak megfelelve készít saját parfümkreációkat, személyre szabott, a megrendelő bőréhez komponált „haute couture” parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvői vagy vállalati parfümöket.

Pénteki előadása során több mint tucatnyi exkluzív parfümmintával „fárasztotta” a megjelentek orrát, természetesen a közönség legnagyobb örömére. A résztvevők szagolhattak többek között vilmoskörte pálinka, cseresznyelikőr, mangó, konyak és tokaji aszú illatú parfümöket. Az egyetlen magyar „Orr” azt is bemutatta, milyen a palackba zárt, régi borotvahabok vagy a nagymama süteményének illata. A tengervíz illatát visszaadó parfüm illatmintája is kézről kézre járt, ahogyan a „hófehér patyolatba zárt erotika” illata is. Bemutatta a hippikorszak legkedveltebb illatát is, az „oktalanul bántott” pacsulit.