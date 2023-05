Egyesületek, hivatásos szervek is a program mellé álltak, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Kutyás bemutatóval kezdődött a nap, az Állati jó akadályversenyre 13 csapat nevezett be. Fellépett Bodrogközi Rita, majd cukoreső hullott a gyerekekre

– sorolta az egyik főszervező. Bemutatót tartott az Orosházi Modellező Klub, volt veteránautó kiállítás is. Ki lehetett próbálni a fűnyírótraktorokat is, amikkel az anyukák és apukák is szívesen szlalomoztak. Volt ugrálóvár, vízifoci, fénykardozás, rendőrségi, katonai és tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, lovaglás, sétakocsikázás, kürtőskalács sütés, még habparti is, kézzel hajtott hinta, óriási mászófal. Spirálchipset, tócsnit, pattogatott kukoricát és vattacukrot is kaptak a gyerekek. Három bográcsban rotyogott a paprikás krumpli, amiből a kicsik és a nagyok is egyaránt kaptak. Természetesen semmiért sem kellett fizetni.