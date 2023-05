Az ország legnagyobb borászati seregszemléjének 1995 indulása óta a legtöbb, 160 borász várja idén a vendégeket a pénteken kezdődő Szegedi Borfesztiválon - tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.

Rácz Attila elmondta, a tíznapos fesztiválon a látogatók szinte az összes hazai borvidék képviselőivel találkozhatnak a Széchenyi téren, és érkeznek borászok a határon túlról is. A bortermelők mellé csaknem harminc vendéglátós csatlakozik, akik egyedi sajtokat és gasztronómiai különlegességeket kínálnak, s hazai pálinkákat is lehet itt kóstolni.

A borünnep ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében már a tavalyi évtől kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a vendégek idén is dönthetnek, hogy a fesztivál emblémájával ellátott, emlékbe hazavihető kelyhet vagy visszaváltható poharat választanak.

Idén is rendeznek borversenyt. A Szabó Attila, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kecskeméti szőlészeti borászati kutatóállomásának vezetője elnökölte bírálók mintegy 150 kiváló bort értékelnek vakkóstolással százpontos rendszerben. A megmérettetés eredményhirdetését május 15-én tartják.

Idén - a kézműves standok kivételével - mindenhol készpénzmentes fizetésre tér át a rendezvény: saját bankkártyával, feltölthető Festipay kártyával vagy akár okos eszközzel kiegyenlíthetik a poharak árát, étel- és italvásárlásaikat a vendégek.

A finom borok, pálinkák és sajtok mellett gasztronómiai különlegességek is szerepelnek a kínálatban. A borfesztivállal egy időben indul a Kézműves- és Gasztroudvar a Klauzál téren és a Kincs tér a Dugonics téren. Ezeken a belvárosi helyszíneken a borok és pálinkák mellett kisüzemi söröket és gasztronómiai specialitásokat is lehet kóstolni és csaknem száz kézműves kiállító és kistermelő is kínálja majd portékáit.

A Szeged Napja Ünnepségsorozat részeként megszervezett fesztiválra érkezőket változatos zenei programok szórakoztatják. A Széchenyi két színpadon - mások mellett - a Belmondo Akusztik, Gájer Bálint, Hevesi Tamás, Kökény Attila, Nyári Károly, Peter Srámek, Roy és Ádám, Sasvári Sándor és Szabó Ádám lépnek majd föl. A fesztivál valamennyi napján jótékonysági borárverést rendeznek, ahol a borászok által felajánlott palackokra, borválogatásokra lehet licitálni. A befolyt összeg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját segíti majd.