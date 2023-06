Valami lehet a levegőben a Szegedi vadasparkban, mert szinte minden nap születik néhány állat. Legutóbb öt szurikáta születéséről adtunk hírt, most szintén öt újszülött érkezett. Ezúttal a mezopotámiai dámvadak szaporodtak meg. Mind az öten az elmúlt hetekben születtek, a legfiatalabb mindössze egy hete.

Magyarországon csak a Szegedi Vadasparkban találkozhatnak a látogatók ezzel a ritka fajjal, amelynek jelentős, immár 21 fős állománya él az erdei kifutóban. A mezopotámiai dámvadak sajnos gyakorlatilag vadon szinte teljesen kipusztultak, már a múlt század közepére, és ma sem él belőle több 2000 egyednél a világon.

A Vadaspark is fajmentő tenyészprogramban tartja ezt a hajdan Közel-Keleten elterjedt, még a Bibliában is szereplő szarvast. A mezopotámiai dámvad hasonló a hazánkban is élő európai dámvadhoz, annyi kisebb különbséggel, hogy a termetük nagyobb, és az agancsuk kevésbé „lapátos”. A borjaik – mint más szarvasokéi – fejletten születnek, pár órásan már futni is tudnak a kezdeti bizonytalan négylábra állás után.

A látogatók már megtekinthetik mind az öt apróságot, ahogy más szarvasborjakat is, hiszen a gímszarvasok és az európai dámvadak is gyarapodtak a tavasz végén és a nyár elején.