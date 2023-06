Molli, 13 éve

Hivatalosan 13 éve vagyok a citerazenekar tagja, de már előtte, kicsi koromban, talán már 1 évesen is, anya elvitt a próbákra, vigyáztak rám, és így már nagyon fiatalon megismerkedhettem ezzel a hangszerrel és hangzással

– mondta az egyetemista Molli, aki kedden nehéz vizsgát tudott le, angol-magyar tanár lesz.

Nem is volt más választása, beleszületett a citerázásba, sőt már előtte „szoktattam” ehhez a zenéhez, hiszen várandósként is rendszeresen játszottam, ő pedig már a pocakomban is hallgatta a dalokat

– csatlakozott az édesanya. Ezt bizonyítja, hogy kis túlzással, mindketten először énekelve szólaltak meg és nem prózában. Krisztina első produkcióját kazettás magnóval, úgy emlékszik, valószínűleg a legendás MK-27-sel rögzítették szülei – sajnos, a felvétel elveszett –, Molli pedig 2 évesen az Erdőszélén nagy a zsivaj lárma című magyar nótát énekelte el, máig videófelvétel tanúskodik élete első „fellépéséről”.

Nem akarom elkiabálni, ezért csak annyit árulok el: vannak terveim a zenéléssel, az énekléssel, de azt nem tudom elképzelni, hogy tehetségkutatókban szerepeljek, az nem nekem való, nem az én világom

– jelentette ki.

Ebben is hasonlítunk egymásra, illetve a szerénységben, visszafogottságban, úgy hiszem, önbizalomhiánnyal küszködünk

– jegyezte meg Krisztina. Hozzátette: valószínűleg a Tisza-parti Széchenyi Gimnáziumban a nagyon szigorú énektanár „verte bele” a maximalizmust, mert semmivel sem elégedett, mindig jobbat és jobbat akar, akárcsak Molli.

Azt is megmutatták hányféle citerán játszik a zenekar. Fotó: Imre Péter

Staféta

Örülnék, ha a lányom venné át tőlem a stafétát, és tovább vinné a Kisteleki Citerazenekart, még legalább újabb 50 évig...

– közölte Mollira mosolyogva Krisztina. Elárulta, most 20 esztendős ikerlányait is megtanította citerázni, de ők inkább a sportot választották, a Tisza Volán színeiben kézilabdáznak két-három esztendeje. 7 évesen Kisteleken kezdtek Onozó István csapatában, és egyébként most is a járási székhelyen edzenek, játszanak.

Jó együtt zenélni, otthon is gyakran megtesszük, de a próbák is nagyszerűek, tulajdonképpen azért jövünk össze péntekenként – a kollégiumban vagy otthon –, hogy élvezzük a citerázást, gyakoroljunk, elénekelve a számunkra kedves népdalokat. Ezt igazából nem lehet szavakkal elmondani, érezni kell

– vette át a szót az „örökös”. Kedvenceik főként a gömöri és a szatmári dalok, és mindketten kijelentették: nagyon fontos, hogy megőrizzék, továbbadják és megszerettessék az emberekkel ezt a hangszert, a hagyományait és fantasztikus népdalkincsünket. Legközelebb, pár Csongrád-Csanád vármegyei szereplést követően, június 24-én a Heves vármegyei Váraszóra utaznak citerás találkozóra.

Méltónak lenni

Valamivel több mint 2 éve, első beszélgetésünkkor is megemlítette Víghné Lócskai Krisztina, számára nagyon fontos, hogy méltó legyen Rácz Imre bácsihoz, az emlékéhez. Rákérdeztem, szerinte sikerült-e?

Mindent megteszek azért, hogy így legyen, de úgy érzem, ennél még sokkal jobbak is lehetnénk. Ezért is hívok a nyári táborba tanárt, a már említett Erdei Attilát, mert bőven van fejlődni valónk, valamint tartom a kapcsolatot Imre bácsi egykori zenésztársaival is. Nekem is sokat kell még tanulnom, mert úgy gondolom, minél többet tud valaki, a jövőben annál többet kell még fejlődnie

– jelentette ki. Molli bólogatott.

A beszélgetést követően egy dalt is eljátszott, elénekelt Krisztina és Molli. Fotó: Imre Péter

Ki a jobb?

Megkérdeztem tőlük, melyikük a jobb citerázásban és éneklésben. Bár ne tettem volna…

Te

– vélekedett Molli. – Á, dehogy, ez nem igaz – érkezett a válasz. De, nem, de, nem, nem, de, nem, de – mondták, folyamatosan ellenkezve a másikkal.

A tapasztalat, az idő az előnyöm, csakis az szól mellettem, a fiatalok ügyesebbek, gyorsan tanulnak, pillanatok alatt lekottáznak bármit. Igyekszünk szép és jó harmóniákat írni. Minden pénteken azért jövünk össze, hogy zenével és dallal feledtessük a heti gondokat, kellemetlenségeket. Nagy család vagyunk, mindig és mindenben számíthatunk egymásra

– foglalta össze Krisztina. Ebben egyetértettek.