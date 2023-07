Mitől is olyan különleges a szatymazi barack? A hétvégi Barackfesztivál minden lapunk által megkérdezett résztvevője ugyanazzal a válasszal felelt erre a kérdésre. A jó föld, a friss, falusi levegő és a sok-sok napfény mellett a barackfák gazdáinak gondoskodó szeretete miatt nincs párja hét határban sem a szatymazi baracknak.

Vendégszeretetből idén is példásra vizsgáztak a szatymazi Őszibarack fesztivál és falunap szervezői. A palacsintás sátor előtt szinte egész szombaton kígyózó sor állt, ugyanis ingyen osztották a kakaós, fahéjas, túrós, csoki- vagy vaníliapudingos és természetesen baracklekváros finomságot. A Gondozási Központ több mint tucatnyi munkatársa nyolc állomáson sütötte egyszerre, fáradhatatlanul, egymást váltva a finomságot, 80 kilogramm lisztből összesen 1275 palacsintát. Még az ételallergiásokra is gondoltak, ugyanis külön vödör tésztát készítettek a fehér lisztre és tejre érzékeny látogatóknak is. Aki akarta, önkéntes adománnyal hálálhatta meg önzetlen munkájukat és kitartásukat a nagy melegben, a befolyt összeget az idősek alapítványának ajánlották fel.