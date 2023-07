A műhely falánál juharlécek sorakoztak. Rácz Béla egy vékony, hosszú, levágott lapot vett a kezébe, majd elmondta, hogy abból készül a hegedű kávája.

Gyalulással, csiszolással alakítottam ki ezt a lapocskát, amely 1,3 milliméter vastag és 32 milliméter széles. Nagyon fontos a precizitás. Ezt vizezem, és egy speciális hajlítóformán szépen lassan alakítom egy felforrósodó gépen, míg a kívánt formát meg nem kapom

– magyarázta. A fej csigavégződését szintén saját kezével faragja minden darab esetében. Majd egy hegedűtetőt vett a kezébe.

Ez két részből van összeragasztva középen. Nem hajlítva, hanem vésve van különböző méretű gyalukkal. Középen vastagabb, a szélén vékonyabb az anyag

– részletezte lelkesen, majd hangsúlyozta, a hangszer belső kidolgozottsága ugyanolyan fontos, mint a külcsín, hiszen egy hegedűnek nem csak esztétikusnak kell lennie, de muzsikálnia is szépen kell.



Minden hegedűnek neve van



Rácz Béla állítja, ha törekedne rá, akkor sem tudna két ugyanolyan hangszert készíteni. Bár a hegedűtest formája évszázadok óta változatlan, mégis minden darab máshogy szól. A különbségek legfőbb oka a faanyag minősége, szárazsága. Minél nedvesebb ugyanis az anyag, annál kevésbé tud rezegni. Az eltérések másik fő oka pedig a hangszerkészítő maga, ugyanis egy tized-milliméternyi eltérés a vastagságban a gyalulás vagy a csiszolás során is egészen más hangzást eredményez.

Amikor elkészül egy hangszer, és először meghallom a hangját, az egy elmondhatatlanul fantasztikus élmény. Szerintem mindenki hasonló érzést és pillanatokat keres, kerget az életében. Amikor azt érzi, hogy ezért érdemes volt minden erőfeszítés. És ezt csak fokozza, amikor látom, hogy a megrendelő is boldog. Körülbelül két éve készítettem egy hegedűt egy nagyon kedves barátomnak, aki a színháznál hegedül. A lábat időről időre cserélni kell, nemrég hozta vissza. Nálam volt egy-két napig, kicseréltem, és amikor visszavittem neki, megpuszilta a hegedűt, annyira hiányzott neki. Ezek nehezen leírható élmények. Amikor látom, hogy mennyire ragaszkodnak a zenészek a hangszerükhöz, mintha a gyerekük lenne

– mondta el.



A régi mesterektől tanulva Rácz Béla is elnevezi minden hangszerét. Számára fontos emberekről, nagy példaképekről. Minden hangszer mellé kap egy menetlevelet a tulajdonosa, amelyben a hangszerkészítő leírja, hogy milyen – Stradivari vagy Guarnieri – stílusban, milyen lakkal készítette el a hangszert. Továbbá egy ajánlást is mellékel, amelyben jelzi a hangszer nevét is.

Az előbb említett hegedű például édesanyám nevét kapta. Ágnesnek neveztem el. Tudtam, hogy a tulajdonosa sokat utazik a világban, külföldön is gyakran fellép. Édesanyám is szeretett volna sokat utazni, szóval nagyon boldoggá tesz a tudat, hogy egy olyan hangszer viseli a nevét, amely bejárja az egész világot

– mondta.