– Schwarzeneggerrel az Emlék/más forgatási szüneteiben együtt teniszeztünk, Kate Winslettel pedig jókat beszélgettünk, amikor a Titanic készült – villantott fel néhányat Piroch Gábor, a világhírű magyar kaszkadőr azoknak a hollywoodi kasszasikereknek a kulisszatitkaiból, amelyeknek részese volt. A filmvásznon látható sztárokkal máskor kártyázott, néha meg sakkozott. Arnolddal össze is barátkozott.

– Ők is ugyanolyan emberek, mint mi – jegyezte meg. Mindezt a makói Hotel Gloriusban mondta el, ahol a Városépítők Társasága nevű civil szervezet meghívására tartott élménybeszámolót Márton Imre elnök társaságában. Elhozta életrajzi köteteit, sőt, most megjelent, történelmi ihletésű mesekönyvét is.

Csillaghegyi csibész gyerek

Piroch Gábor saját bevallása szerint végtelenül csibész gyerek volt, az apjától rendszeresen kapta a pofonokat, az anyjától meg a szidásokat.

– A Csillaghegyen nőttem fel. Egyik nap a Dunán voltunk, a másikon a hegyen, a harmadikon a Római strandon, ahová bemásztunk – emlékezett vissza. Úsztak, fociztak a grundon, kajakozott, majd 1967-ben cselgáncsozni kezdett – ez utóbbi révén került a film világába. Alig múlt 16 esztendős, amikor még 1969-ben beválogatták az első filmjébe, az Ítéletbe háttérszereplőként.

– Előtte már láttam a tornacsarnokunkban az Egri csillagok kaszkadőreit, ahogyan gyakoroltak, a kellékesek hordták nekik a pajzsokat, lándzsákat, kardokat. Ez nekem nagyon tetszett – mondta. Ezt követően egyre több hazai filmben vállalt dublőr- és kaszkadőrszerepeket. Lovagolni is megtanult. Az első nemzetközi produkció, amelyben lovas kaszkadőr volt, az 1974-ben Magyarországon forgatott Woody Allen-komédia, a Szerelem és halál volt. Akkor döntötte el, hogy ennek szenteli az életét.

Lángoló busszal a folyóba

Már 1987-ben együtt dolgozott Magyarországon Arnold Schwarzeneggerrel a Vörös Zsaru forgatásán, és nagyon sok kaszkadőr kollégával ismerkedett meg akkor, illetve a következő munkák alkalmával, akik biztatták, lépjen ki a nemzetközi porondra. 1989-ben került be az Emlék/más csapatába, amelyet Új-Mexikóban forgattak.

– Számomra ez akkora élmény volt, mintha kaptam volna egy szabadjegyet egy Mars-utazásra – mondta mosolyogva. Ott három hónapig dolgozott. Végül ennek köszönhetően vetette meg a lábát Amerikában, az akkori csapat tagjaként vállalt újabb és újabb munkákat. A nemzetközi kaszkadőr-karriert 2000-ben, 47 évesen kezdte el felépíteni Amerikában. Olyan filmekben szerepelt a következő évtizedekben, mint például a Világok harca, a Terminátor 3, a Buffy, a vámpír, az Alamo vagy a Skorpiókirály.

– A kaszkadőr dolga az, hogy megcsinálja a rá bízott produkciót balesetmentesen, akár többször is. Nem volt egyszerű, de megcsináltam – vallott a munkájáról. Olyan feladat nem volt, amelyet visszautasított volna, de olyan igen, amitől azért összeszorult a gyomra.

– 1993 pünkösd hétfőjén például bele kellett zuhannom a folyóba egy lángoló busszal, amelyet én vezettem. Amikor a kaszkadőrcsapat készülődött, lehetett látni mindenkin a nyomást. De amikor elkezd forogni a kamera, már nincs visszaút. Minden megszűnik az ember körül, semmi másra nem koncentrálok – mondta.

Égig érő álmok

Sokat tett azért, hogy nemzetközi produkciók kerüljenek Magyarországra, és közben azért olyan magyar színészekkel is dolgozott együtt, mint Koncz Gábor, Cserhalmi György vagy Kamarás Iván. Ma már 70 éves, akciókat nem hajt végre, inkább szakértőként és kaszkadőrrendezőként dolgozik. Emellett saját, önéletrajzi ihletésű kisfilmjének rendezésére is készül.

– Az Égig érő álmok azokról a gyerekkori csínytevésekről szól, amiket átéltem – mondta. Könyveket ugyancsak ír. Két, önéletrajzi jellegű kötete már megjelent, nemrégiben pedig a Donár, a gyöngyház hercege című történelmi mesekönyve látott napvilágot.