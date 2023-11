Hirdetés 1 órája

Álláslehetőségek betanított munkakörökben Székesfehérváron

Székesfehérváron több lehetőség is adódhat betanított munkavégzésre. Ezek a pozíciók kiváló lehetőséget kínálnak a szakmai végzettséggel vagy tapasztalattal nem rendelkező álláskeresők számára, hogy bekapcsolódjanak a város dinamikus munkaerőpiacára. Az ilyen típusú állások több iparághoz kötődően is elérhetőek lehetnek, így még a válogatás esélye is adott lehet!

Forrás: SzekesfehervarAllas.hu

Gyakran elérhető betanított munkakörök Székesfehérváron Az olyan állásportálok kínálatának, mint a SzekesfehervarAllas.hu rendszeres visszatérő szereplői a betanított munkákra vonatkozó hirdetések. Példaként lehetne említeni a termelési vagy összeszerelői operátor munkakört, amely már több alkalommal is előfordult az állásoldal felületén. Betöltőik a gyártási folyamatokban játszanak fontos, mégis egyszerűen elsajátítható szerepet. Általában alkatrészek összeszerelését, gépek működtetését végzik, valamint minőségellenőrzési feladataik is akadhatnak. Felelősségük, hogy a munkautasításoknak megfelelően járjanak el, és hogy ügyeljenek a munkaterületük rendben tartására. A különböző csomagolói munkalehetőségek szintén gyakran képezik részét a SzekesfehervarAllas.hu kínálatának. A csomagolói pozíciók kapcsán alapvetően két kategóriát különböztetünk meg: a kézi és gépi csomagolói munkakört. Előbbi esetében a csomagolás és a címkézés értelemszerűen segédeszköz nélkül, kézzel történik, míg utóbbi esetében a csomagolók automatizált gépeket kezelve és működtetve dolgoznak. A minőségre való odafigyelés, illetve a biztonságos szállítási feltételek megteremtése mindkét lehetőség kapcsán kiemelt fontossággal bír. Ha pedig már az előzőekben szóba került a gépkezelés, akkor magáról a gépkezelői munkakörről sem feledkezhetünk meg. Egy betanított gépkezelő jellemzően gyári vagy termelői környezetben tevékenykedik. Feladata a gépek és berendezések működtetése, ami többek között azok beállítását és indítását, a gyártási folyamatok nyomon követését, a felmerülő hibák azonosítását, valamint a kisebb karbantartói munkák (pl. olajozás, tisztítás stb.) elvégzését foglalja magában. Mindezek mellett pedig különböző betanított és segédmunkákat is lehet találni a SzekesfehervarAllas.hu felületén. Építkezéseken, raktárakban, gyártói és termelői környezetekben ugyanis egyaránt foglalkoztatnak segédmunkásokat különböző fizikai feladatok ellátása érdekében. Ebbe többek között a pakolás, anyagmozgatás, takarítás, szerszámválogatás és a gépkezelés is beletartozhat. Emellett pedig fontos felelősségük, hogy közvetlen segítséget nyújtsanak a területen dolgozó szakemberek számára. Mire számíthatsz a betanított munkák esetében? A betanított munkák jellemzően semmilyen előképzettséget és tapasztalatot nem igényelnek. Ebből adódóan a munkavégzést általában átfogó betanítás előzi meg, különösen a nagyobb gyárak esetében. A munkarend cégenként eltérő lehet, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a betanított munkások gyakran 2-3 műszakban dolgoznak. A rugalmasság tehát elengedhetetlen az eredményes helytálláshoz. Nélkülözhetetlen továbbá a jó fizikai állapot és adott esetben a monotóniatűrés is, hisz jellemzője ezeknek a munkáknak, hogy fizikailag megterhelőek és/vagy az ismétlődő munkafolyamatokból adódóan meglehetősen monotonok. Ettől függetlenül mégis megérheti betanított munkát vállalni, különösen a lehetőségek szűkében. Egyrészt ugyanis az itt megszerzett tudás és tapasztalatok a későbbiekben jelentősen megkönnyíthetik a munkaerőpiaci helyezkedést. Másrészt pedig egyes cégek a betanított munkásaikat is képzik, sőt, a feljebblépés feltételeit is megteremtik a számukra.

