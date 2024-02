Szerencsére egyáltalán nem félős Donáth Attila kollégánk, aki egész közel merészkedett a mohácsi busókhoz a hétvégén, és még nagyobb szerencsére képeket is készített róluk. Miután hazaért azt mesélte, hogy a telet igazából nem is kellett elzavarni, mert jó idő volt, és elment magától. A búcsúztató ennek ellenére kiváló hangulatú volt, jól megszervezték, és ráadásul még fagyi is volt. Aki akarta, megehette az év első hideg nyalatát is a hétvégén.

Attila azt is elmondta, hogy idén is rengetegen voltak kíváncsiak maszkos rémisztgetőkre. De főszereplőkből sem volt hiány. A szervezők szerint február 8-a és 13-a között 2500 maskarás és 71 busócsoport vesz részt. A népszokás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően az idén is farsangvasárnap tartották meg. A busók február 11-én keltek át csónakkal a Dunán, vonultak fel a belvárosban. Vízre tették a farsangi koporsót, avattak új busókat és gyújtottak egy hatalmas máglyát a város főterén. A busójárást első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az az UNESCO 2009-ben.