A magyar férfiak többségének ebben a korban már az számít a legnagyobb sportteljesítménynek, ha még fel tud ülni a biciklire. Feri bácsi azonban legalább 20 évet letagadhatna – hiába töltötte be a nyolcvanat, minden nap tornázik, súlyzózik és biciklivel, jég- vagy görkorcsolyával és futva is rója a kilométereket. A célja pedig, hogy az egyik legkomolyabb versenyen, a New York maratonon is célba érjen.

Sosem késő elkezdeni

Az idős maratonista színes sportmúlttal bír: gyerekként korcsolyázott, 23 éves koráig futballozott, ezt követően azonban jött egy bő három évtizedes szünet. 56 évesen kezdett kajakozni, ahhoz pedig jó kiegészítés volt a futás. Mint elmondta, először csak 3 kilométert bírt lefutni a csongrádi sportpályán, de aztán a futás fokozatosan az élete részévé vált és egyre jobban belejött. 60 évesen indult az első versenyén, a Csongrád és Szentes közti „gátfutáson”. Aztán jöttek sorba a 10 kilométerek és a félmaratonok, 65 évesen pedig már az első maratonját is lefutotta. Most pedig már a tizedikre készül, egy legendás helyszínen.

Irány New York

A nagy álmom volt, hogy a New York maratonon tudjak futni. Tavaly 51 ezren indultak, hihetetlen élmény ott versenyezni. Öt városrészt is érint az útvonal, kétmillióan szurkolnak az út mellett, óriási a hangulat

– beszélt lelkesen a rá váró versenyről Kis Ferenc.

Mint elmondta, a „beugró” a felső kategóriás maratonra a szintidő megfutása volt, ezt nemrég teljesítette. Ez után jött a „lottósorsolás” – a nem amerikai állampolgároknak a szerencse segítsége is kell, hogy a jelentkezők közül kiválasszák. Feri bácsinak ez is összejött, eztán látott neki a szervezésnek.

Repülőjegyet foglalt, szállást keresett eközben pedig szponzorok után is járt, hiszen egy amerikai utazás nem két fillér.

Őrült összeg lesz az egész, szállás, utazással, nevezéssel együtt. Két hétre megyek New Yorkba, hogy kellően fel tudjak készülni az időjárásra és a versenyre, utána pedig egy kicsit szét is szeretnék nézni. A folyamatos edzés mellett sokat készülök, informálódok a helyszínről, és a helyi magyarokkal is felvettem a kapcsolatot

– tette hozzá.

Sporttörténelmet írna

A nagy nap november 3-án jön majd el, addigra csúcsformába szeretne lendülni a 80 éves maratonista. Addig még lefut pár félmaratont, illetve májusban egy 80 kilométeres távot tervez görkorcsolyázni.

Ha kellően rápihenek, jó lesz a versenysúlyom és megfelelő fizikai állapotban leszek, akkor úgy érzem, 5 óra körül megfuthatom a maratont. A dobogóra mindenképpen szeretnék odaérni a korosztályomban, mert magyar még nem állt dobogón a New York maratonon

– tűzte ki célját.

Azt hozzátette, bár egyelőre erre a feladatra koncentrál, azért még vannak álmai: szeretné a London maratont is teljesíteni. – Öt éve még 18-an voltunk a korosztályomban a Budapest maratonon, idén már csak én neveztem. Nehéz tervezni 80 fölött, bármi közbejöhet. De azt szeretném elérni, hogy én legyek Magyarországon a legidősebb, aki valaha lefutotta a maratont – összegzett Kis Ferenc.