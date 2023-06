Nagyon megtisztelő és megerősítő, hogy megkaphattam a Szeged- Csanádi Egyházmegye által adományozott Pro Catechesi díjat. Ez a díj számomra a munkánk legmagasabb elismerését jelenti, amiért nagyon hálás és büszke vagyok. Hálás vagyok mindazoknak, akik méltónak tartottak és jelöltek, illetve odaítélték ezt a díjat, hogy megerősítsenek benne: jó irányban haladok és továbbra is szükség van a munkámra. Hálás vagyok azoknak, akik támogattak az évek során, hogy igyekezzek még jobb katekéta lenni, igyekezzek fejlődni és az így megszerzett tudást továbbadni. Hálás vagyok azoknak, akik mellettem álltak akkor is, amikor nehéz volt az életem, az ő törődésüknek és bátorításuknak is köszönhető, hogy mindig újra talpra tudok állni és a legtöbbször mosolyogva megyek tovább. Hálás vagyok azoknak is, akik néha irigykedtek, támadtak vagy hazugságokat terjesztettek rólam, mert nekik köszönhetően gyakorolhatom minden nap a megbocsátást és az elengedést