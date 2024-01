Magyarországon a gasztronómia-történet kis túlzással nem létezik, vagyis csak foltokban létezik. A közelmúltban több kezdeményezés is indult gasztronómiai múltunk feldolgozására. A Kortárs Kiadó koncepciója az volt, hogy valahogy mutassuk be az egykori szegedi konyhát. Azt gondoltam, hogy ezt annál autentikusabban nem tehetjük, mint, ha Rézi néni és Móráné szakácskönyvéből mutatunk be egy-egy speciális kiadást. A 19. század második felének és a 20. század első felének legfontosabb szegedi gasztronómusairól van szó, akik a magyar gasztronómia-történetben is nagyon előkelő helyen állnak, ennek megfelelően nem is ismeri őket senki