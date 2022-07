Ahogy azt korábban megírtuk, Mórahalom városát 1999 nyarán érte az első özönvízszerű esőzés, amely komoly problémát okozott. A csapadékvíz-elvezető rendszer akkor még felkészületlen volt az ilyen szélsőséges időjárási körülményekre és annak kezelésére. Tavaly a város mintegy félmilliárd forintot nyert a csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciójára, hogy korszerű rendszert építsen ki és megelőzze a korábbi események bekövetkeztét.

2000-ben karácsonykor szintén komoly belvízhelyzet alakult ki, akkor az 55-ös főútvonalat veszélyeztette az időjárás. Akkor kezdett el a városvezetés programszerűen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével foglalkozni, amely ebben az évben új lendületet kap. A beruházás 100 százalékos támogatottságú, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar állam is finanszírozója a projektnek.

A csapadékmegtartás is fontos

A tervezéskor nemcsak az volt a fontos, hogy a lehető legjobban megvédjék a települést és környezetét, hanem az is, hogy a lehullott csapadékból minél többet megtarthasson a város, elősegítve ezzel az aszály elleni védekezést – derült ki az önkormányzat közleményéből. Rekonstrukciós munkálatok folynak a Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály, Széchenyi, Egyenlőség, valamint a Remény utcában, ahol szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatorna készül 2405 méter hosszan.

Szivattyús átemelő is épül

A Bástya sori gyűjtőcsatorna II. ütemű fejlesztéseként, 2848 méter hosszan, a Munkás, Arató, Dankó, Kapás és Nyár – eddig csapadékvíz-elvezető rendszer nélküli – utcák közműve valósul meg. A Kissori úti lakónegyedben szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatornát és átereszeket építenek 1525 méter hosszan. A Szegedi úton, a temető és a Ruzsai út közötti szakaszán, mindkét oldalon nyílt, illetve zárt csapadékvíz-elvezető szakaszok kiépítése valósul meg, valamint egy szivattyús átemelő épül. Lesz egy új záportározó is, mely a Szegedi úti és István király úti gyűjtőcsatornát és a déli városrész csapadékvizének többségét elszállító Belsőségi-csatornát tehermentesíti.

2023-ban végeznek

Épül továbbá egy földmedrű, nyíltszelvényű, 560 méter hosszú új csatorna is az egykori kisvasút nyomvonala mentén a Madarásztó–Vereskereszt-főcsatornáig, amihez átereszek és tiltóműtárgyak is tartoznak. A Belsőségi-csatornán a Fürtön sor irányában lévő két átereszt bővítenek. A munkálatok kivitelezésére két közbeszerzési eljárást írt ki Mórahalom önkormányzata. Az első eljárást a mórahalmi székhelyű Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet nyerte, és már meg is kezdték a munkálatokat. A második közbeszerzési eljárás felhívása, ami a Kissori úti lakónegyed csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére vonatkozik, a napokban jelenik meg. A kivitelezéssel várhatóan 2023-ban végeznek.