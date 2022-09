A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network szervezésében megvalósult rendezvényen több mint 20 vállalkozás mutatkozott be, és osztotta meg a cégét foglalkoztató kihívásokat, valamint megoldási ötleteit 2022. szeptember 27-én kedden, Szegeden - áll a CSMKIK sajtóközleményében.

A jelen gazdasági helyzetben még inkább felértékelődik a közösségfejlesztés, a megbízható üzleti kapcsolatok ereje – elsősorban ez motiválta a Női Vezetői Klub szeptemberi találkozójának megrendezését. Az eseményen arra kértük résztvevőinket, hogy a tevékenységük bemutatása mellett osszák meg problémáikat, igényeiket, hogy közös gondolkodás keretében megoldásokat és üzleti partnereket találjanak. A találkozón sokféle ágazat – pályázatíró, szoftverfejlesztő, grafikus, vendéglátó és hűtéstechnikai cég is – képviseltette magát, és olyan témák kerültek fókuszba, mint például forrásszerzés, marketing, munkaerőhiány és a munkatársak motiválása.

A 2015 májusában megalakult Női Vezetői Klub célja, hogy segítse a női vezetőket minél sikeresebbé tenni vállalkozásukat. Emellett támogatja őket abban is, hogy hatékonyan tudják megtalálni az egyensúlyt a karrier és a magánélet között. A klubtalálkozók keretében havonta megszervezett szakmai programokon a klubtagok egymástól vagy meghívott előadóktól olyan információkat kaphatnak, amelyekkel nemcsak cégeiket fejleszthetik, hanem vállalkozó kedvüket is fokozhatják. A tanulás mellett informális kapcsolatépítésre is teret ad a klub, valamint kreatív programok és a jótékonykodás is a klubélet része.