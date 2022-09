Laurent Maurin, az Európai Beruházási Bank közgazdasági osztályának vezetője is előadott, aki szerint digitális és zöld átállásra van szükség, de ehhez jobban kell integrálni a pénzügyi piacokat az Európai Unióban, ahol zöld beruházásokat kell végrehajtani, ezekhez viszont tőkére van szükség. Közölte, a koronavírus és a háború hatása miatt kettős kihívás elé néznek a vállalatok, amelyeknek a digitális átállás segíthet igazán a válság átvészelésében, a digitalizációt ugyanakkor már megalapozta a koronavírus.

Rámutatott, az árak hosszan tartó emelkedése fenntarthatósági kérdésbe csap át, éppen ezért szimuláció során vizsgálták, hogy milyen a gazdaság érzékenysége akkor, ha az árak megkétszereződnek, és ha megszűnne az export Oroszországba, Ukrajnába és Belorussziába. Az eredményeket a hónap végén közlik majd.

Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója is értékes információkat osztott meg. Mint mondta, a post-Covid infláció már tavaly elkezdődött, az nem a háború hatására indult el, viszont a háború tetézte azt, a válságkezelés érdekében bevezetett ársapkák pedig a bankszektort is nehéz helyzetbe sodorták, ahogyan a magas extraadó is.

Közölte, a magas államadósság tovább tetőzi a problémát, ugyanakkor hazánk más országokhoz képest jobb helyzetben van, hiszen míg mi 80 százalék alatti adóssággal szégyenkezünk, addig Franciaországnak például 100 százalékot meghaladó, GDP-hez mért adóssága van. Hangsúlyozta, a magyar gazdaság erősen integrálódott az európai gazdaságba, így osztozni fogunk Európa sorsában, éppen ezért lenne fontos, hogy mielőbb megkapja hazánk az uniós forrásokat, már a helyreállítási forrásokhoz való hozzáférés is sokat segítene.

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke is előadott, beszélt arról, hogy az EU-ban az ötödik legalacsonyabb munkanélküliség hazánkban van, a foglalkoztatottság meghaladta a 74 százalékot idén, a beruházási ráta pedig a Covid alatti időszakban is 3-4 százalékponttal magasabb volt, mint 2008-ban. Windisch szerint az sem mindegy, hogy milyen pénznemben van valaki eladósodva, hazánk ebből a szempontból is jól áll, hiszen a 2010 körüli évekhez képest csaknem felére, 25,4 százalékra csökkent a devizahitelünk.