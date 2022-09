Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő jelenlétében vasárnap átadták a sándorfalvi piac kibővített részét. A modern árusítóhely első üteme tavaly májusban készült el. Az azóta üzemelő négy üzlethelyiséges épület, valamint a piaccsarnok és a fedett árusítótér mellé most mintegy százmillió forintból három újabb, egységes épületet létesítettek a területen. A pályázati pénzből járda és térburkolat is épült, valamint a komfortos időtöltés érdekében szociális helyiségek, szökőkút és kerékpártárolók is helyet kaptak a területen. A közbiztonság érdekében világítást és kamerahálózatot is kiépítettek, illetve korszerű hangtechnikai berendezés is rendelkezésre áll majd rendezvények lebonyolításához.

A projekttel célunk volt, hogy a már meglévő sándorfalvi piactér színvonalát növeljük, kényelmesebbé tegyük az időtöltést az árusok és vásárlók számára egyaránt. Szeretnénk, ha a piac nemcsak az adás-vétel színtere lenne, hanem mindezek mellett a fejlesztéseknek köszönhetően közösségi térként is szolgálna

– fogalmazott Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.