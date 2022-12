Több mint 1800 ellenőrzés, 12,2 millió forint bírság és 51,6 tonna forgalomból kivont élelmiszer a fő mérlege az idei téli élelmiszerlánc-ellenőrzésnek – számolt be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Közleményükben azt írták, 14 élelmiszerelőállító és -forgalmazó létesítmény tevékenységét kellett korlátozni. Leggyakrabban higiéniai hiányosságokat tapasztaltak az ellenőrök. A Nébih laboratóriumaiban kiemelten vizsgálták a szezonálisan népszerű terméket is: fűszerek, nyers/félkész tészták, bio déligyümölcsök, alkoholos italok és virslik kerültek „mikroszkóp alá”. Kiderült, 18 pezsgő, gyöngyözőbor, forralt bor alapanyag, keserűlikőr és pálinka laboratóriumi vizsgálata és érzékszervi bírálata történt meg, mindegyik megfelelő volt, valamint a szezonálisan működő vendéglátóhelyeken, karácsonyi vásárokban sem tapasztaltak problémát a szakemberek. A virsliket laboratóriumban, továbbá azok forgalmazási körülményeit logisztikai raktárakban, üzletekben és webáruházakban is ellenőrizte a Nébih. Jelentős problémát nem tapasztaltak, de két webáruház üzemeltetőjével szemben eljárás indult, mert a virslik között szerepeltettek olyan termékeket, amelyek nem tartoznak oda.