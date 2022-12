A parkolási díjak emeléséről és a zónák kibővítéséről még a nyáron döntött a szegedi közgyűlés. Az új rendeletet nemcsak a Fidesz-KDNP, hanem még Botka László akkori frakciótársa, Joób Márton is élesen kritizálta.

Nyáron egyébként már egyszer drágult a parkolás. Akkor a zöld zóna 535 forintra drágult, a sárga zónában egy órányi várakozásért 245 forintot kellett fizetni.

Most pedig tovább romlik a helyzet. A sárga zónában óránként már 330, a zöld zónában pedig 600 forintot kell fizetni. Nagyot ugrott az éves kombinált bérlet ára is. Ez eddig 290 ezer 500 forint volt, januártól pedig már 352 ezer forintot kell fizetni annak, aki bárhol, bármikor meg akar állni a városon belül. Természetesen megmaradnak a zóna és a kedvezményes bérletek is, de ezer forinttal többet kell fizetni például az éves bölcsődei, óvodai és iskolai bérletekért, vagyis azok is drágulnak.

Ráadásul ezek az állapotok csak nyárig maradnak így, mert akkortól új parkolózónákat is bevezetnek majd, vagyis ott is fizetni kell, ahol eddig nem.

Az újszegedi Torontál téren egy úgynevezett lila zónát alakítanak ki, ahol óránként 150 forint lesz a parkolás. Bevezetik július 1-től a kék zónát a nagykörúthoz legközelebbi utcákig. Viszont kék zónák lesznek Újszegeden is. A zónabővítéssel 125 darab új parkolóautomata beszerzésére van szükség, illetve további összesen 35 parkolóautomata szükséges a zöld és sárga zónákban lévő megrongálódott, meghibásodott automaták pótlásához. Ezek beszerzése nagyjából 500 millió forintba kerül.