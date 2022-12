Az idei évben már a járványhelyzet előtti időszak utasforgalma tapasztalható a közösségi közlekedési társaságok járatain, a MÁV-Volán-csoport utasszáma a 710 milliót is elérheti 2022 év végére. Ahhoz, hogy még többen szokjanak át és kedveljék meg a vasúttal vagy a busszal való utazást, nem csak utasbarát, de az autósok számára is vonzó menetrendi év vette kezdetét december 11-től. Az újdonságok attraktívabb része a főváros agglomerációját – különösen az észak-pesti térség vonzáskörzetét – érinti, de a forgalmasabb elővárosi és távolsági vonalakon az üzemidők is kitolódtak, illetve a hétvégi vonatközlekedés is sűrűbbé vált.

Mennyit spórolhat a közösségi közlekedéssel?

A MÁV-Volán-csoport kiszámolta, hogy az ingázás nagyjából háromszor annyiba kerül azoknak, akik autóval járnak dolgozni, szemben a közösségi közlekedést választókkal. Még akkor is legalább fele annyiból ki lehet jönni, ha városi helyi bérletet kell váltani a vasúti vagy a buszbérlet mellé. Az autózást pedig a rendszeres fenntartási költségek vagy parkolási ráfordítások is drágábbá teszik.

Elővárosi vasúti példák napi ingázásra

A Vác és a Nyugati pályaudvar közötti 34 kilométerre a dolgozói bérlet 24 600 Ft-ba kerül. Autóval a havi költés eléri a 73 ezer forintot.

Budapest és Székesfehérvár között 67 kilométer a távolság, ezen a viszonylaton 49 800 Ft a bérlet. Autóval ingázva 143 648 forintot kellene üzemanyagra költeni.

Még zsebbe nyúlósabb az autózás a Budapest és Szolnok közötti utat naponta megtevőknek. Míg a vonatbérlet 71 200 forintba, az autózás 214 400 forintba kerül.

Távolsági utazás vonattal

A Budapest és Győr közötti távolság 140 kilométer, egy retúr vonatjegy 6050 Ft. Ebből 9 liter üzemanyag tankolható, amivel nem járható meg a Budapest—Győr út oda-vissza autóval. Ehhez 22,4 liter üzemanyag szükséges, ami 15 000 Ft.

A Budapest és Debrecen közötti út 220 kilométer, a retúr vonatjegy 9210 Ft. Ebből 13,6 liter üzemanyag vásárolható. Egy debreceni autós oda-vissza útjához azonban 35,2 liter üzemanyag szükséges, ami 23 584 Ft.

