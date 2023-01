Őrület – így jellemzi az agrarszektor.hu nevű mezőgazdasági szakportál azt, ami ezekben a napokban a külföldi piacokon történik a vöröshagymával. Egyik cikkükben ezt a kifejezést Lengyelországgal kapcsolatban használják, egy másik, korábbiban pedig Ausztriával kapcsolatban. Arról van szó, hogy a két említett ország nagybani piacain a vöröshagyma kilónkénti ára megemelkedett. Jelenleg Lengyelországban a nagykereskedelemben kínált zsákos hagyma eladási ára kilónként, minőségtől függően, az 1,80-2,40 zloty (152-204 forint) közötti sávban mozog, ami azt jelenti, hogy rekordmagasan van, és még ha egyelőre nem is növekszik tovább, márciusig mindenképpen új csúcson áll.

A cikk szerzője azonban úgy véli, figyelembe véve az európai kínálati helyzetet, szinte biztosra vehető a további áremelkedés a frisspiaci és a feldolgozásra szánt tételek esetében is. Magyarországon a vöröshagyma kilónkénti nagybani ára január elején a bruttó 200-250 forintos sávban szóródik, az import tételek ára 320-350 forint közötti – írja az agrármagazin a zöldség-gyümölcs terméktanács, azaz a FruitVeb adataira hivatkozva.

Arról már korábban is írtunk, hogy a Makón és környékén még mindig termesztett vöröshagyma tavaly kelendőbb volt a szokásosnál – egyébként a fokhagyma is. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a pusztító aszály miatt a termésátlagok a szokásosnál szerényebbek voltak, ami felfelé hajtotta az árakat. Azt viszont a gazdák már a betakarítás idején is megjegyezték nekünk, hogy ettől még nem lett kiemelkedően jövedelmező a hagyma. Az egyik makói termelő, Vas Sándor a Délmagyarországnak most azt mondta, a helyi gazdákat ez aligha érinti, hiszen termésük nagy részét régen leadták. Egyébként is, a termelés költségei – például a műtrágya vagy a növényvédő szerek árai – úgy megemelkedtek, hogy ez semmiképp nem ellensúlyozná a veszteségeket.