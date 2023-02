Átalakíttatná a Horgosi út és a Tompai kapu út kereszteződését, illetve a környékét a szegedi önkormányzat, amire pályázatot írtak ki – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből. A munka érintené a Vadkerti teret is. A felhívásban az szerepel, hogy a pályázat nyertesének meg kell terveznie a Horgosi út–Tompai kapu út–Vadkerti téri csomópont kialakítását. Természetesen figyelembe kell venni a környező ingatlanok megközelíthetőségét, biztosítani kell a gyalogos- és kerékpáros közlekedést is. Lehetőleg növelni kell a zöldterületet. Emellett a P+R parkolót, gyalogátkelőt és új buszöblöt is kell tervezni.

A pályázati kiírás legfontosabb része, hogy a város, ha lehet körforgalmat szeretne, de kell egy jelzőlámpás vázlattervet is készíteni, hogy össze lehessen hasonlítani a két lehetőséget.

Szintén fontos, hogy a jelenlegi buszfordulót megszüntetik és áthelyezik a belváros felé, a volt tanpálya mellé. Megszüntetnék a Tompai kapu úton a Martonosi utcánál lévő gyalogátkelőhelyet is. Helyette az új buszöbölhöz közelebb az Alsó-Nyomás sornál kellene újat kialakítani. Meg kell vizsgálni a környezet burkolatait, és ha szükséges, azokat is fel kell újítani, de szintén szükség van a mostani közvilágítási hálózat fénymérésére, hogy megfeleljen a szabványoknak.

A tervező feladata az építési engedély és egyéb szükséges engedélyek beszerzése is. A beérkezett ajánlatokat március 9-én bontják fel. A munka kezdetétől pedig a nyertesnek összesen 150 napja lesz a kivitelezésre.