Balogh Petya beszélgetőtársa Prónay Szabolcs, az SZTE GTK Üzleti Tudományok intézetének docense volt, aki rögtön feltette a kérdést a diákoknak, ki miért jött. Gyorsan kiderült: a többség az emberre volt kíváncsi, aki mindössze fél évet járt egyetemre, mégis az egyik legsikeresebb magyar vállalkozó lett belőle, mostanra pedig más vállalkozásokat is segít.

Az üzletember Barabási Albert László hálózatkutató szavait idézve leszögezte: a sikerhez nem elég a teljesítmény, azt meg is kell tudni mutatni a világnak, hiszen nem ér semmit, ha mások nem tudnak róla.

– Én 7 évesen még nem voltam jó programozó. De előbb az apukám dicsért meg, majd a matektanárom, majd a számítástechnika-tanárom. És minden egyes sikermorzsa abban segített, hogy még motiváltabb legyek – beszélt arról, miért fontos az is, hogy legyenek olyanok a környezetünkben, akik hisznek bennünk.

Balogh Petya nem tagadta, neki sem ment minden zökkenőmentesen. Beszélt például arról, hogy az első startupjánál, melyben egy autócsempész volt az angyalbefektetője, egyévnyi munka után füstölt el a winchester, melyen minden adat rajta volt és nem készült róluk másolat. De azt is fel- idézte, amikor az NNG 4 évnyi töretlen siker után majdnem csődbe ment.

– Úgy aludtam akkor, mint a csecsemők: 2-3 óránként sírva ébredtem egy Petya alakú izzadtságfoltban. De kiderült, hogy minden sikeres vállalkozónak vannak ilyen mélypontjai. Ez része az útnak, elkerülhetetlen. A siker mindig arra tanít, hogy tökéletes vagy. Ezért kellenek ezek a tockosok, hogy azok visszaállítsanak bennünket emberré – magyarázta.

A legaktívabb magyar angyalbefektető kifejtette: szerinte ma már a tudás többsége az egyetemi falakon kívül van, azt rengeteg platformról meg lehet szerezni, ha valaki szeretné.

– A tények tárolására ott vannak a számítógépek, ezért a megértés, gondolkodás és a modern eszközök használatának ismerete ennél sokkal fontosabb. Ezzel lépést kellene tartania az oktatásnak is – hangsúlyozta.

A kétórás beszélgetésen szó esett még a mesterséges intelligenciáról is, sőt arról is őszintén beszélt az üzletember, miért maradt családjával Magyarországon, illetve hogy első sikereinek magánélete is kárát látta. A rendezvény végén a hallgatók is lehetőséget kaptak arra, hogy feltegyék kérdéseiket, majd egy közös szelfivel zárták a programot.