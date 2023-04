– Nem lehet összehasonlítani a két fürdőt. A Hagymatikum egy építészeti csoda, ugyanez a temesvári Amazóniáról nem mondható el, de kétségkívül színvonalas létesítmény

– mondta Gergely Gábor makói idegenforgalmi szakember. Amióta a hónap elején megnyílt az Amazónia a Maros-parti várostól 90 kilométerre, azóta folyik a vita, hogy a két létesítmény versenytársa lesz-e egymásnak, át tudja-e csábítani az újdonság a vendégek egy részét Makóról. Gergely a napokban magánemberként, családostól ellátogatott Temesvárra, és természetesen szakmai szemmel is megnézte az Amazóniát. A makóiak tudják róla: korábban volt itt szálloda- és fürdőigazgató is, most pedig a város idegenforgalmának egyik szervezője.

Mint megírtuk, a 4,3 hektáron elterülő komplexum három részből áll: aquapark, termálfürdő és spa, amelyek mindegyike külön-külön is igénybe vehető. Kialakítottak továbbá egy gyógyászati részleget is masszázzsal, terápiás szolgáltatásokkal. Gergely azt mondja, a sportközpont az úszó- és gyógyvizes medencékkel már nagyjából 3 évtizede megvan, ezt egészítették ki most a többivel, egy 6 ezer négyzetméternyi, fémszerkezetes csarnok alatt. Megemlítette, hogy van többek között 4 csúszdájuk, 200 négyzetméternyi gyermekmedencéjük, a makóinál kisebb sodrófolyósójuk és félig nyitott meleg vizes medencéjük is, amiben azonban nem gyógyvíz van. Összességében az egész létesítmény modern, a mai kor igényeit szolgálja. –Pénteken délelőtt nem sokan voltak, délutánra viszont szépen megtelt – tette hozzá.

Az árak valóban magasabbak, mint Makón. A romániai vendégek hozzászámolják, hogy nem kell utazniuk, illetve a határon várakozniuk, akkor is ár-értek arányban versenyképes marad a Hagymatikum. – Ha a Hagymatikum bővítése elkészül, az lesz olyan izgalmas, hogy még új vendégeket is hozzon a szomszédos országokbol is – vélekedett. Szerinte Makótól nem messze, Magyarországon is van 6-8 kitűnő fürdő, a Hagymatikum mégis népszerű.